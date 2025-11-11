У Венесуелі "масова мобілізацію через загрозу "імперіалізму" США: Каракас обіцяє партизанську боротьбу
Київ • УНН
Венесуела оголосила про початок "Плану незалежності 2025", який передбачає "масову мобілізацію" військових сил у відповідь на "імперіалізм" США. Це рішення було прийнято після заяв президента США Дональда Трампа про можливі наземні операції.
Венесуела оголоcила про масштабне розгортання військових сил проти "імперіалізму" в Америці
Міністерство оборони Венесуели заявило про початок ключового етапу "Плану незалежності 2025", який передбачає "масову мобілізацію" військ, особового складу і техніки у відповідь на "імперіалізм" США, передає УНН із посиланням на CNN i Reuters.
Деталі
Після того, як президент США Дональд Трамп припустив про можливість наземних операцій у Венесуелі, з нещодавньою заявою, що "наступною буде земля", у країні на півночі Південної Америки оголосили про "масове" розгортання військ по всій країні для протидії американському "імперіалізму".
У заяві уряду Ніколаса Мадуро уточнюється, що новий етап включає "масове розгортання наземних, повітряних, морських, річкових та ракетних засобів, систем озброєння, військових частин, Боліваріанської міліції, агентств громадянської безпеки та командувань для комплексної оборони".
Міністерства оборони Венесуели підтвердило, що наказ Мадуро буде виконано з вівторка, 11 листопада. Операція має об'єднати всі військові та громадські компоненти безпеки в рамках "повної оперативної готовності".
Ідеться про "План незалежності 2025" - громадянсько-військова стратегія, яка мобілізує Збройні сили, Боліваріанську міліцію та поліцейські сили по всій країні.
Обіцяють "оптимізацію командування, управління та зв'язку" для гарантування всебічної оборони країни.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року, тим часом заявив, що Трамп прагне усунути його. Він пообіцяв, що громадяни Венесуели та військові чинитимуть опір будь-якій такій спробі.
Reuters у цьому сенсі зазначає, що армія США наразі значно перевершує венесуельську. Сили офіційного Каракасу потерпають від браку підготовки, низької заробітної плати та погіршення стану спорядження. Про це повідомили шість джерел, знайомих з військовими можливостями Венесуели.
Таким чином, уряд Мадуро може зробити ставку на стратегію, яка включає партизанську відповідь на можливі дії США. Про це публічно, хоча й без подробиць, згадували високопосадовці.
Нагадаємо
Військові Сполучених Штатів модернізують давно покинуту колишню військово-морську базу часів Холодної війни в Карибському басейні, що свідчить про підготовку до тривалих операцій, які можуть допомогти у підтримці можливих дій у Венесуелі.
США вдарили по суднах наркокартелів у Тихому океані: загинуло шість осіб10.11.25, 18:50 • 28194 перегляди