США вдарили по суднах наркокартелів у Тихому океані: загинуло шість осіб
Київ • УНН
Після ударів американських військ по двох суднах, пов'язаних з наркокартелями у східній частині Тихого океану, загинуло щонайменше шість людей. Операції викликали дипломатичне напруження в Латинській Америці та суперечки у Конгресі США.
Деталі
Міністр оборони США Піт Хегсет повідомив, що удари були завдані в міжнародних водах, і на кожному судні перебувало по троє чоловіків.
Наша розвідка знала, що ці судна пов’язані з контрабандою наркотиків, перевозили наркотики та прямували відомим транзитним маршрутом наркотрафізму у східній частині Тихого океану
Міністр оборони назвав усіх шістьох жертв "наркотерористами".
Як і під час попередніх атак, імена загиблих не називалися, а доказів їхніх зв’язків з організованим наркоторгівлею не надано.
Дії США викликали обурення у країнах Південної Америки, зокрема в Колумбії та Венесуелі, а також спричинили суперечки на Капітолійському пагорбі, де сенатори минулого тижня ледь більшістю голосів відкинули законопроєкт, який мав би вимагати схвалення Конгресу для будь-яких потенційних військових дій проти Венесуели.
