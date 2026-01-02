Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років

Фото: Daily Mail

Вікторію, доньку голівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою у розкішному готелі Сан-Франциско на Новий рік у віці 34 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Пожежна служба Сан-Франциско повідомила Daily Mail, що вони відреагували на виклик про медичну допомогу о 2:52 ранку у четвер за адресою готелю Fairmont San Francisco. Співробітники екстреної допомоги провели оцінку ситуації та констатували смерть однієї людини на місці події. Поліцейське управління Сан-Франциско та судово-медична експертиза Сан-Франциско також відреагували на це питання, але наразі причина смерті невідома - пише видання.

Вікторія Кафка Джонс була акторкою та зіграла свою першу роль у кіно у віці 11 років.

Вона грала у таких фільмах як "Люди в чорному 2", "Пагорб одного дерева", "Три поховання Мелькіадеса Естради" та інших.

Нагадаємо

Відомий український актор та телеведучий Анатолій Суханов помер у лікарні 27 грудня після того, як його забрала швидка допомога. Причина смерті актора невідома.