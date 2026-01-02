Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років

$42.170.18
49.550.24
ukenru
1 січня, 13:04 • 41038 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 64973 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 51576 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 49312 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 165015 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 161870 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 55064 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 45792 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 38511 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 30960 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4.2м/с
81%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Нехай крадуть, але не у Чехії": спікер парламенту виступив проти постачання зброї Україні1 січня, 23:07 • 20097 перегляди
Атака на Запоріжжя: ворог задав 9 ударів, у місті виникла ще одна пожежаPhoto1 січня, 23:39 • 11390 перегляди
Миколаїв під ударом ворожих дронів: у місті пролунали три вибухи2 січня, 01:26 • 12622 перегляди
Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей03:34 • 4922 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась07:50 • 8704 перегляди
Публікації
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 30115 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 47846 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 165016 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 92705 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 116379 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 29434 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 38082 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 38630 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 92705 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 37457 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Starlink
The Guardian

Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Вікторію Кафка Джонс, доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса, знайшли мертвою у готелі Fairmont San Francisco на Новий рік. 34-річна акторка, відома за ролями у фільмах "Люди в чорному 2" та "Три поховання Мелькіадеса Естради", померла з невідомих причин.

Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років
Фото: Daily Mail

Вікторію, доньку голівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою у розкішному готелі Сан-Франциско на Новий рік у віці 34 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Пожежна служба Сан-Франциско повідомила Daily Mail, що вони відреагували на виклик про медичну допомогу о 2:52 ранку у четвер за адресою готелю Fairmont San Francisco. Співробітники екстреної допомоги провели оцінку ситуації та констатували смерть однієї людини на місці події. Поліцейське управління Сан-Франциско та судово-медична експертиза Сан-Франциско також відреагували на це питання, але наразі причина смерті невідома

 - пише видання.

Вікторія Кафка Джонс була акторкою та зіграла свою першу роль у кіно у віці 11 років.

Вона грала у таких фільмах як "Люди в чорному 2", "Пагорб одного дерева", "Три поховання Мелькіадеса Естради" та інших.

Нагадаємо

Відомий український актор та телеведучий Анатолій Суханов помер у лікарні 27 грудня після того, як його забрала швидка допомога. Причина смерті актора невідома.

Алла Кіосак

КультураНовини Світу
Новий рік
Фільм
Серіали
Сан-Франциско