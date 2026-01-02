Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами

Служба зовнішньої розвідки України випустила попередження, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами, пише УНН.

Деталі

Служба зовнішньої розвідки України попереджає про "продовження спеціальної операції кремля зі зриву мирних переговорів за посередництва США". "Вказана операція має комплексний характер. Після т. зв. "атаки на резиденцію путіна" фіксуємо поширення кремлем нових сфальсифікованих інформаційних приводів для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації", - ідеться у заяві СЗР України.

З високою ймовірністю прогнозуємо перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб рф зі значними людськими жертвами. Очікуваний час - напередодні або у ході святкування Різдва за юліанським календарем. Місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об’єкт з високою символічною вагою як у росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. Для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БПЛА західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення - повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

У СЗР України наголосили, що "експлуатація страху та вчинення терористичних актів із людськими жертвами під "чужим прапором" повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб". "Режим путіна неодноразово застосовував цю тактику всередині рф, а нині ця ж модель експортується назовні, що опосередковано підтверджується публічними заявами вищих посадових осіб рф", - вказали у зовнішній розвідці.

"Звертаємось до медіа з проханням ставити під сумнів та ретельно перевіряти оприлюднені кремлем матеріали і не поширювати російські фейки", - наголосили в СЗР України.

Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна