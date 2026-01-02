Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей

Донька лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, Чжу Е, яку, ймовірно, готують стати його наступницею, супроводжувала батьків під час свого першого публічного візиту до мавзолею Кумсусан, щоб віддати шану колишнім лідерам країни. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Чжу Е протягом останніх трьох років дедалі частіше з'являється в державних ЗМІ, що підживлює спекуляції аналітиків та розвідувального агентства Південної Кореї про те, що вона може стати "лідером країни в четвертому поколінні".

Хон Мін, експерт із КНДР із Корейського інституту національного об'єднання, вважає, що Північна Корея створює образ "стабільної сім'ї" Кіма, показуючи його дружину і доньку разом із ним на важливих заходах.

Практично неможливо публічно призначити Кім Джу Е, якій, як вважається, щойно виповнилося 13 років, спадкоємицею, оскільки вона ще навіть не досягла віку, який дає змогу вступити до Робочої партії - вказав експерт.

Водночас автори зазначають, що в останні три роки Чжу Е дедалі частіше з'являється в державних ЗМІ КНДР, що підживлює припущення аналітиків і південнокорейської розвідки про те, що вона може стати наступницею Кім Чен Ина.

