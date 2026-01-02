$42.350.03
1 січня, 13:04 • 33027 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 47978 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 41425 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 39792 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 142730 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 140808 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 50880 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 43136 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 36977 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 29899 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Донька лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, Чжу Е, здійснила свій перший публічний візит до мавзолею Кумсусан, супроводжуючи батьків. Її часті появи в державних ЗМІ підживлюють припущення, що вона може стати наступницею батька.

Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей

Донька лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, Чжу Е, яку, ймовірно, готують стати його наступницею, супроводжувала батьків під час свого першого публічного візиту до мавзолею Кумсусан, щоб віддати шану колишнім лідерам країни. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Чжу Е протягом останніх трьох років дедалі частіше з'являється в державних ЗМІ, що підживлює спекуляції аналітиків та розвідувального агентства Південної Кореї про те, що вона може стати "лідером країни в четвертому поколінні".

Хон Мін, експерт із КНДР із Корейського інституту національного об'єднання, вважає, що Північна Корея створює образ "стабільної сім'ї" Кіма, показуючи його дружину і доньку разом із ним на важливих заходах.

Практично неможливо публічно призначити Кім Джу Е, якій, як вважається, щойно виповнилося 13 років, спадкоємицею, оскільки вона ще навіть не досягла віку, який дає змогу вступити до Робочої партії

- вказав експерт.

Водночас автори зазначають, що в останні три роки Чжу Е дедалі частіше з'являється в державних ЗМІ КНДР, що підживлює припущення аналітиків і південнокорейської розвідки про те, що вона може стати наступницею Кім Чен Ина.

Нагадаємо

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин керував випробуванням далекобійної ракети класу "земля-повітря", яка знищила цілі на відстані 200 км.

Північна Корея запровадила російську мову як обов'язковий предмет у школах28.11.25, 02:28 • 5854 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Кім Чен Ин
Північна Корея