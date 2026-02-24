Зеленський пояснив, через які слова Трампа переговори про мир в Україні загальмували
Київ • УНН
Перемовини "буксують" через різне бачення Києвом і Вашингтон послідовності кроків до миру, а також через слабкі гарантії безпеки.
Тристоронні перемовини України, США та рф зайшли у глухий кут зокрема і через те, що президент США Дональд Трамп хоче підписати мирний договір та документ про гарантії безпеки для України одночасно. Про це український лідер Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю CNN, передає УНН.
Деталі
За його словами, це і стало основною розбіжність між союзниками в питаннях послідовності кроків до припинення бойових дій.
Трамп хоче підписати мирну угоду з росією та домовленість із США і європейськими країнами, яка надає Україні гарантії безпеки, тобто все й одразу, бажано під час великої церемонії, що ознаменує завершення війни
Але Зеленський відстоює інший підхід: гарантії безпеки спершу має спершу погодити та ратифікувати Конгрес США. За його словами, це дало б українцям упевненість, що в майбутньому вони можуть покластися на союзників, адже занадто багато разів у минулому Україну підводили.
Другим "каменем спотикання" під час перемовин про мир стали гарантії безпеки, зокрема питання, як союзники України реагуватимуть, якщо росія знову нападе в майбутньому.
Зеленський розповів відверто: його постійно переконують у тому, що кремль не розпочне ще одну війну після врегулювання нинішнього воєнного конфлікту. Але такі думки для українського президента - не аргумент.
У цих гарантіях безпеки є хороші речі, це правда. Але я хочу дуже конкретної відповіді: що наші партнери будуть готові зробити, якщо путін прийде знову. Ось що українці хочуть почути
Нагадаємо
Європарламент підтримав нові гарантії безпеки для України та жорсткіші обмеження для рф. Там визнали росію та білорусь повністю відповідальними за війну в Україні та закликав посилити санкції. Депутати також вимагають від рф негайно припинити бойові дії, вивести війська та звільнити депортованих людей.