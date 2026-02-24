Зеленський пояснив, через які слова Трампа переговори про мир в Україні загальмували

Тристоронні перемовини України, США та рф зайшли у глухий кут зокрема і через те, що президент США Дональд Трамп хоче підписати мирний договір та документ про гарантії безпеки для України одночасно. Про це український лідер Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю CNN, передає УНН.

Деталі

За його словами, це і стало основною розбіжність між союзниками в питаннях послідовності кроків до припинення бойових дій.

Трамп хоче підписати мирну угоду з росією та домовленість із США і європейськими країнами, яка надає Україні гарантії безпеки, тобто все й одразу, бажано під час великої церемонії, що ознаменує завершення війни - сказав президент України.

Але Зеленський відстоює інший підхід: гарантії безпеки спершу має спершу погодити та ратифікувати Конгрес США. За його словами, це дало б українцям упевненість, що в майбутньому вони можуть покластися на союзників, адже занадто багато разів у минулому Україну підводили.

Другим "каменем спотикання" під час перемовин про мир стали гарантії безпеки, зокрема питання, як союзники України реагуватимуть, якщо росія знову нападе в майбутньому.

Зеленський розповів відверто: його постійно переконують у тому, що кремль не розпочне ще одну війну після врегулювання нинішнього воєнного конфлікту. Але такі думки для українського президента - не аргумент.

У цих гарантіях безпеки є хороші речі, це правда. Але я хочу дуже конкретної відповіді: що наші партнери будуть готові зробити, якщо путін прийде знову. Ось що українці хочуть почути - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Європарламент підтримав нові гарантії безпеки для України та жорсткіші обмеження для рф. Там визнали росію та білорусь повністю відповідальними за війну в Україні та закликав посилити санкції. Депутати також вимагають від рф негайно припинити бойові дії, вивести війська та звільнити депортованих людей.