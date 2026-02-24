$43.300.02
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 3602 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 5142 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 12979 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 11009 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 26616 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 20281 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18648 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 18100 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
24 лютого, 06:54 • 16672 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
Зеленський пояснив, через які слова Трампа переговори про мир в Україні загальмували

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Перемовини "буксують" через різне бачення Києвом і Вашингтон послідовності кроків до миру, а також через слабкі гарантії безпеки.

Зеленський пояснив, через які слова Трампа переговори про мир в Україні загальмували

Тристоронні перемовини України, США та рф зайшли у глухий кут зокрема і через те, що президент США Дональд Трамп хоче підписати мирний договір та документ про гарантії безпеки для України одночасно. Про це український лідер Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю CNN, передає УНН.

Деталі

За його словами, це і стало основною розбіжність між союзниками в питаннях послідовності кроків до припинення бойових дій.

Трамп хоче підписати мирну угоду з росією та домовленість із США і європейськими країнами, яка надає Україні гарантії безпеки, тобто все й одразу, бажано під час великої церемонії, що ознаменує завершення війни

- сказав президент України.

Але Зеленський відстоює інший підхід: гарантії безпеки спершу має спершу погодити та ратифікувати Конгрес США. За його словами, це дало б українцям упевненість, що в майбутньому вони можуть покластися на союзників, адже занадто багато разів у минулому Україну підводили.

Другим "каменем спотикання" під час перемовин про мир стали гарантії безпеки, зокрема питання, як союзники України реагуватимуть, якщо росія знову нападе в майбутньому.

Зеленський розповів відверто:  його постійно переконують у тому, що кремль  не розпочне ще одну війну після врегулювання нинішнього воєнного конфлікту. Але такі думки для українського президента - не аргумент.

У цих гарантіях безпеки є хороші речі, це правда. Але я хочу дуже конкретної відповіді: що наші партнери будуть готові зробити, якщо путін прийде знову. Ось що українці хочуть почути

- підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Європарламент підтримав нові гарантії безпеки для України та жорсткіші обмеження для рф. Там визнали росію та білорусь повністю відповідальними за війну в Україні та закликав посилити санкції. Депутати також вимагають від рф негайно припинити бойові дії, вивести війська та звільнити депортованих людей.

Олександра Василенко

