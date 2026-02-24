Зеленский объяснил, из-за каких слов Трампа переговоры о мире в Украине затормозили

Трехсторонние переговоры Украины, США и рф зашли в тупик, в частности, и потому, что президент США Дональд Трамп хочет подписать мирный договор и документ о гарантиях безопасности для Украины одновременно. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сказал в интервью CNN, передает УНН.

Детали

По его словам, это и стало основным разногласием между союзниками в вопросах последовательности шагов к прекращению боевых действий.

Трамп хочет подписать мирное соглашение с россией и договоренность с США и европейскими странами, которая предоставляет Украине гарантии безопасности, то есть все и сразу, желательно во время большой церемонии, которая ознаменует завершение войны - сказал президент Украины.

Но Зеленский отстаивает другой подход: гарантии безопасности сначала должен согласовать и ратифицировать Конгресс США. По его словам, это дало бы украинцам уверенность, что в будущем они могут положиться на союзников, ведь слишком много раз в прошлом Украину подводили.

Вторым "камнем преткновения" во время переговоров о мире стали гарантии безопасности, в частности вопрос, как союзники Украины будут реагировать, если россия снова нападет в будущем.

Зеленский рассказал откровенно: его постоянно убеждают в том, что Кремль не начнет еще одну войну после урегулирования нынешнего военного конфликта. Но такие мысли для украинского президента - не аргумент.

В этих гарантиях безопасности есть хорошие вещи, это правда. Но я хочу очень конкретного ответа: что наши партнеры будут готовы сделать, если Путин придет снова. Вот что украинцы хотят услышать - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним

Европарламент поддержал новые гарантии безопасности для Украины и более жесткие ограничения для рф. Там признали россию и беларусь полностью ответственными за войну в Украине и призвал усилить санкции. Депутаты также требуют от рф немедленно прекратить боевые действия, вывести войска и освободить депортированных людей.