Зеленский объяснил, из-за каких слов Трампа переговоры о мире в Украине затормозили

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Эксклюзив
16:08 • 868 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 3614 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 7374 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 8556 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 15775 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 12077 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 28442 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 20706 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 18815 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 18232 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
78%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto24 февраля, 07:05 • 25655 просмотра
В Киеве состоятся заседания Коалиции желающих и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии"24 февраля, 07:43 • 5518 просмотра
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo24 февраля, 09:17 • 14571 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений24 февраля, 09:44 • 19305 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 10322 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
12:55 • 15764 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 28435 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 47541 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 66750 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 69787 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Блогеры
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 2936 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 10359 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 25512 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 23211 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 23987 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Старлинк
Отопление

Зеленский объяснил, из-за каких слов Трампа переговоры о мире в Украине затормозили

Киев • УНН

 • 1934 просмотра

Переговоры "буксуют" из-за разного видения Киевом и Вашингтоном последовательности шагов к миру, а также из-за слабых гарантий безопасности.

Зеленский объяснил, из-за каких слов Трампа переговоры о мире в Украине затормозили

Трехсторонние переговоры Украины, США и рф зашли в тупик, в частности, и потому, что президент США Дональд Трамп хочет подписать мирный договор и документ о гарантиях безопасности для Украины одновременно. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сказал в интервью CNN, передает УНН.

Детали

По его словам, это и стало основным разногласием между союзниками в вопросах последовательности шагов к прекращению боевых действий.

Трамп хочет подписать мирное соглашение с россией и договоренность с США и европейскими странами, которая предоставляет Украине гарантии безопасности, то есть все и сразу, желательно во время большой церемонии, которая ознаменует завершение войны

- сказал президент Украины.

Но Зеленский отстаивает другой подход: гарантии безопасности сначала должен согласовать и ратифицировать Конгресс США. По его словам, это дало бы украинцам уверенность, что в будущем они могут положиться на союзников, ведь слишком много раз в прошлом Украину подводили.

Вторым "камнем преткновения" во время переговоров о мире стали гарантии безопасности, в частности вопрос, как союзники Украины будут реагировать, если россия снова нападет в будущем.

Зеленский рассказал откровенно: его постоянно убеждают в том, что Кремль не начнет еще одну войну после урегулирования нынешнего военного конфликта. Но такие мысли для украинского президента - не аргумент.

В этих гарантиях безопасности есть хорошие вещи, это правда. Но я хочу очень конкретного ответа: что наши партнеры будут готовы сделать, если Путин придет снова. Вот что украинцы хотят услышать

- подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним

Европарламент поддержал новые гарантии безопасности для Украины и более жесткие ограничения для рф. Там признали россию и беларусь полностью ответственными за войну в Украине и призвал усилить санкции. Депутаты также требуют от рф немедленно прекратить боевые действия, вывести войска и освободить депортированных людей.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Беларусь
Европейский парламент
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина