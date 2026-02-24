$43.300.02
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
12:55 • 8880 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 8380 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
09:05 • 23599 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
08:57 • 19414 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18172 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявах
24 лютого, 07:45 • 17868 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів
24 лютого, 06:54 • 16564 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війни
23 лютого, 17:51 • 22685 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
23 лютого, 17:38 • 40902 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:55 • 8856 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
09:05 • 23586 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
23 лютого, 13:20 • 64020 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
23 лютого, 13:02 • 67184 перегляди
Аудитори США опублікували звіт щодо українських грантових активістів: перетворили реформи на власний заробіток, – адвокат

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Американська мережа Armada Network звинуватила українських грантових активістів у маніпуляціях та перетворенні реформ на джерело заробітку. Звіт представив колишній конгресмен США Грегг Гарпер у Європейському парламенті.

Аудитори США опублікували звіт щодо українських грантових активістів: перетворили реформи на власний заробіток, – адвокат

Американська мережа Armada Network дорікнула українським грантовим активістам у маніпуляціях, конфлікті інтересів і перетворенні реформ на джерело постійного заробітку. Звіт організації представив в Європейському парламенті колишній конгресмен США Грегг Гарпер. Про це написав у своїй колонці на Liga.net адвокат, представник Національної Асоціації адвокатів України Олександр Черних.

"5 лютого 2026 року в залі Європарламенту відбулася презентація звіту американської мережі Armada Network. Документ представив колишній конгресмен США Грегг Гарпер. У звіті йдеться про викривлення фактів, маніпуляції та системний тиск на адвокатуру з боку так званих "професійних активістів" і частини чиновників Міністерства юстиції.

За його словами,  в Armada Network констатують,  що в Україні сформувалася ціла індустрія, яка фінансово залежить від наявності проблем у державі.

"Логіка проста: якщо реформа відбудеться успішно і криза зникне, зникне і потреба у фінансуванні цих організацій. Тому їм вигідно постійно підтримувати градус напруги, вигадувати нові "зради" і писати нові звіти. Це бізнес-модель, яка паразитує на інституційній слабкості держави. І коли західні донори починають це розуміти (а звіт Armada свідчить, що нарешті починають), для багатьох вітчизняних грантоїдів це звучить як похоронний дзвін", – зазначив Черних.

Він наголосив, що впродовж багатьох років український інформаційний простір перебував у "штучно створеній бульбашці", де будь-яка критика на адресу грантових реформаторів трактувалася як саботаж євроінтеграції. Тому у документі різко критикується методологія так званих "тіньових звітів", якими українські активісти роками апелювали до європейських інституцій. Зокрема, американські експерти звернули увагу, що такі звіти часто готуються без запиту офіційної інформації та без належного порівняльного аналізу, наголосив він.

"Тобто діагноз інституції ставлять заочно, без обстеження, так би мовити, пацієнта, базуючись виключно на власних упередженнях та політичній доцільності. При цьому діагноз інколи ставиться просто з фантазій авторів "темників-тіньовіків", які беруть одне речення з англійського сайту, друге з німецького, перекладають так, як їм хочеться, при цьому перекручуючи не просто факти, самі принципи", – зазначив адвокат.

Окрему увагу, повідомив він, у звіті приділено феномену так званої "ехо-камери", коли грантові організації цитують одна одну, створюючи ілюзію масової підтримки власних наративів. Черних зазначає, що внаслідок цього формується замкнена система, де головною метою стає не реальний результат реформ, а безперервне фінансування.

"Окремий пласт проблем, піднятий у звіті, стосується морально-етичного аспекту так званої "боротьби за справедливість". Йдеться про фінансову мотивацію тих, хто найгучніше кричить про необхідність змін. Розділ про "грантову економіку" безжально викриває конфлікт інтересів, закладений у діяльність багатьох антикорупційних ГО", – прокоментував голова Комітету НААУ.

За його словами, звіт Armada Network "підводить жирну риску під епохою романтичного дилетантизму в українських реформах".

"Брюссель дав чіткий і недвозначний сигнал: час експериментів минув. Європа не вимагає від нас руйнування інституцій заради красивих слайдів у презентаціях. Вона вимагає інституційної спроможності, поваги до професії та еволюційного розвитку", – підсумував Черних.

Євген Царенко

СуспільствоПолітика
Європейський парламент
Брюссель
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна