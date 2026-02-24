Аудиторы США опубликовали отчет об украинских грантовых активистах: превратили реформы в собственный заработок, – адвокат

$43.300.02
51.010.09
ukenru
14:05 • 1654 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 8260 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 8094 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
09:05 • 23306 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57 • 19304 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 18127 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 17828 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
24 февраля, 06:54 • 16551 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 22681 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 40896 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0.9м/с
86%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Четвертая годовщина полномасштабной агрессии РФ: Украина продолжает борьбуPhoto24 февраля, 05:15 • 4720 просмотра
СНБО: Россия совершила сознательную диверсию против Венгрии и Словакии, ударив по нефтепроводу "Дружба"24 февраля, 05:31 • 8014 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto24 февраля, 07:05 • 22158 просмотра
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo09:17 • 11114 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений09:44 • 15448 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
12:55 • 8266 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
09:05 • 23311 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 44335 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 63881 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 67049 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Антониу Кошта
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 4690 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 24055 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 21832 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 22579 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 74218 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
Социальная сеть
Старлинк
9К720 Искандер

Аудиторы США опубликовали отчет об украинских грантовых активистах: превратили реформы в собственный заработок, – адвокат

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Американская сеть Armada Network обвинила украинских грантовых активистов в манипуляциях и превращении реформ в источник заработка. Отчет представил бывший конгрессмен США Грегг Харпер в Европейском парламенте.

Аудиторы США опубликовали отчет об украинских грантовых активистах: превратили реформы в собственный заработок, – адвокат

Американская сеть Armada Network упрекнула украинских грантовых активистов в манипуляциях, конфликте интересов и превращении реформ в источник постоянного заработка. Отчет организации представил в Европейском парламенте бывший конгрессмен США Грегг Гарпер. Об этом написал в своей колонке на Liga.net адвокат, представитель Национальной Ассоциации адвокатов Украины Александр Черных.

"5 февраля 2026 г. в зале Европарламента состоялась презентация отчета американской сети Armada Network. Документ представил бывший конгрессмен США Грегг Гарпер. В отчете говорится об искажении фактов, манипуляции и системном давлении на адвокатуру со стороны так называемых "профессиональных активистов" и части чиновников Министерства юстиции.

По его словам, в Armada Network констатируют, что в Украине сформировалась целая индустрия, финансово зависящая от наличия проблем в государстве.

"Логика проста: если реформа будет успешной и кризис исчезнет, исчезнет и потребность в финансировании этих организаций. Поэтому им выгодно постоянно поддерживать градус напряжения, придумывать новые "зради" и писать новые отчеты. Это бизнес-модель, которая паразитирует на институциональной слабости государства. И когда западные доноры начинают это понимать (а отчет Armada свидетельствует, что, наконец, начинают), для многих отечественных грантоедов это звучит как похоронный колокол", – отметил Черных.

Он отметил, что на протяжении многих лет украинское информационное пространство находилось в "искусственно созданном пузыре", где любая критика в адрес грантовых реформаторов трактовалась как саботаж евроинтеграции. Поэтому в документе резко критикуется методология так называемых "теневых отчетов", которыми украинские активисты годами апеллировали к европейским институтам. В частности, американские эксперты обратили внимание на то, что такие отчеты часто готовятся без запроса официальной информации и без надлежащего сравнительного анализа, подчеркнул он.

"То есть диагноз институции ставят заочно, без обследования, так сказать, пациента, основываясь исключительно на собственных предубеждениях и политической целесообразности. При этом диагноз иногда ставится просто из фантазий авторов "темников-теневиков", которые берут одно предложение с английского сайта, второе с немецкого, переводят так, как им хочется, при этом извращая не просто факты, сами принципы", – отметил адвокат.

Отдельное внимание, сообщил он, в отчете уделено феномену так называемой "эхо-камеры", когда грантовые организации цитируют друг друга, создавая иллюзию массовой поддержки собственных нарративов. Черных отмечает, что в результате формируется замкнутая система, где главной целью становится не реальный результат реформ, а непрерывное финансирование.

"Отдельный пласт проблем, поднятый в отчете, касается морально-нравственного аспекта так называемой "борьбы за справедливость". Речь идет о финансовой мотивации тех, кто громче всех кричит о необходимости изменений. Раздел о "грантовой экономике" безжалостно разоблачает конфликт интересов, заложенный в деятельность многих антикоррупционных ГО", – прокомментировал глава Комитета НААУ.

По его словам, отчет Armada Network "подводит жирную черту под эпохой романтического дилетантизма в украинских реформах".

"Брюссель дал четкий и недвусмысленный сигнал: время экспериментов закончилось. Европа не требует от нас разрушения институций ради красивых слайдов в презентациях. Она требует институциональной состоятельности, уважения к профессии и эволюционному развитию", – резюмировал Черных.

Евгений Царенко

ОбществоПолитика
Европейский парламент
Брюссель
Европа
Соединённые Штаты
Украина