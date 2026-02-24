Аудиторы США опубликовали отчет об украинских грантовых активистах: превратили реформы в собственный заработок, – адвокат

Американская сеть Armada Network упрекнула украинских грантовых активистов в манипуляциях, конфликте интересов и превращении реформ в источник постоянного заработка. Отчет организации представил в Европейском парламенте бывший конгрессмен США Грегг Гарпер. Об этом написал в своей колонке на Liga.net адвокат, представитель Национальной Ассоциации адвокатов Украины Александр Черных.

"5 февраля 2026 г. в зале Европарламента состоялась презентация отчета американской сети Armada Network. Документ представил бывший конгрессмен США Грегг Гарпер. В отчете говорится об искажении фактов, манипуляции и системном давлении на адвокатуру со стороны так называемых "профессиональных активистов" и части чиновников Министерства юстиции.

По его словам, в Armada Network констатируют, что в Украине сформировалась целая индустрия, финансово зависящая от наличия проблем в государстве.

"Логика проста: если реформа будет успешной и кризис исчезнет, исчезнет и потребность в финансировании этих организаций. Поэтому им выгодно постоянно поддерживать градус напряжения, придумывать новые "зради" и писать новые отчеты. Это бизнес-модель, которая паразитирует на институциональной слабости государства. И когда западные доноры начинают это понимать (а отчет Armada свидетельствует, что, наконец, начинают), для многих отечественных грантоедов это звучит как похоронный колокол", – отметил Черных.

Он отметил, что на протяжении многих лет украинское информационное пространство находилось в "искусственно созданном пузыре", где любая критика в адрес грантовых реформаторов трактовалась как саботаж евроинтеграции. Поэтому в документе резко критикуется методология так называемых "теневых отчетов", которыми украинские активисты годами апеллировали к европейским институтам. В частности, американские эксперты обратили внимание на то, что такие отчеты часто готовятся без запроса официальной информации и без надлежащего сравнительного анализа, подчеркнул он.

"То есть диагноз институции ставят заочно, без обследования, так сказать, пациента, основываясь исключительно на собственных предубеждениях и политической целесообразности. При этом диагноз иногда ставится просто из фантазий авторов "темников-теневиков", которые берут одно предложение с английского сайта, второе с немецкого, переводят так, как им хочется, при этом извращая не просто факты, сами принципы", – отметил адвокат.

Отдельное внимание, сообщил он, в отчете уделено феномену так называемой "эхо-камеры", когда грантовые организации цитируют друг друга, создавая иллюзию массовой поддержки собственных нарративов. Черных отмечает, что в результате формируется замкнутая система, где главной целью становится не реальный результат реформ, а непрерывное финансирование.

"Отдельный пласт проблем, поднятый в отчете, касается морально-нравственного аспекта так называемой "борьбы за справедливость". Речь идет о финансовой мотивации тех, кто громче всех кричит о необходимости изменений. Раздел о "грантовой экономике" безжалостно разоблачает конфликт интересов, заложенный в деятельность многих антикоррупционных ГО", – прокомментировал глава Комитета НААУ.

По его словам, отчет Armada Network "подводит жирную черту под эпохой романтического дилетантизма в украинских реформах".

"Брюссель дал четкий и недвусмысленный сигнал: время экспериментов закончилось. Европа не требует от нас разрушения институций ради красивых слайдов в презентациях. Она требует институциональной состоятельности, уважения к профессии и эволюционному развитию", – резюмировал Черных.