Північна Корея запровадила російську мову як обов'язковий предмет у школах з 4-го класу. Про це повідомляє Politico, інформує УНН.

Деталі

За словами мміністра природних ресурсів та навколишнього середовища рф, співголови міжурядової комісії російської федерації та Північної Кореї олександра козлова, нині близько 600 осіб у Північній Кореї вивчають російську мову, що робить її однією з трьох найпопулярніших мов у країні.

Як сказав чиновник, у Росії 3000 школярів та 300 студентів університетів вивчають корейську мову, при цьому минулого року 96 громадян Північної Кореї були прийняті до російських університетів. Ще 29 осіб були зараховані на курси геології в росії цього року.

Дві країни співпрацюють в освіті в таких секторах, як банківська справа, енергетика, медицина та геологія. . ... росія будує центр у Північній Кореї, який пропонуватиме російськомовну освіту в університеті Кім Чол Джу - цитує видання козлова.

Автори вказують, що традиційно тісні зв'язки росії з Північною Кореєю міцнішають після вторгнення першої в Україну у 2022 році. Так, КНДР постачає зброю рф та відправляє війська для боїв на передовій та розмінування курської області.

У серпні 2025 року російські туристи стікалися до північнокорейських курортів, оскільки російські авіакомпанії запустили прямі рейси до Пхеньяна.

Нагадаємо

За інформацією заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібицького, цього року Північна Корея більше ніж удвічі зменшила постачання снарядів до росії, при цьому передавала здебільшого застарілі боєприпаси через вичерпання власних запасів.

