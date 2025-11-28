Північна Корея запровадила російську мову як обов'язковий предмет у школах

$42.300.10
48.950.00
ukenru
22:24 • 2316 перегляди
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України
27 листопада, 18:30 • 12760 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 15577 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 25199 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 31790 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 20040 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 28227 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 21672 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 14011 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 17579 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.1м/с
83%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Буданов розповів про роль Білецького в авіапрориві на оточену "Азовсталь" у Маріуполі27 листопада, 14:52 • 13397 перегляди
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 20483 перегляди
Без ялинки, але із шопкою: які міста в Україні відмовились від новорічних дерев27 листопада, 16:32 • 4274 перегляди
Продовжать наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви: Зеленський про майбутню зустріч представників України та США27 листопада, 18:19 • 12026 перегляди
Пошкодження на Байконурі після запуску "Союзу": росія тимчасово втратила можливість відправляти людей у космосVideo18:40 • 9366 перегляди
Публікації
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 20554 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 25199 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 31790 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 28227 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto27 листопада, 13:38 • 22837 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Андрій Єрмак
Сиріл Рамафоса
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Нідерланди
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 28403 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 49498 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 82901 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 98380 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 97817 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Time (журнал)
Золото
Boeing Starliner

Північна Корея запровадила російську мову як обов'язковий предмет у школах

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Північна Корея зробила російську мову обов'язковим предметом для школярів з 4-го класу. Близько 600 осіб у КНДР вивчають російську, що робить її однією з трьох найпопулярніших мов у КНДР.

Північна Корея запровадила російську мову як обов'язковий предмет у школах

Північна Корея запровадила російську мову як обов'язковий предмет у школах з 4-го класу. Про це повідомляє Politico, інформує УНН.

Деталі

За словами мміністра природних ресурсів та навколишнього середовища рф, співголови міжурядової комісії російської федерації та Північної Кореї олександра козлова, нині близько 600 осіб у Північній Кореї вивчають російську мову, що робить її однією з трьох найпопулярніших мов у країні.

Як сказав чиновник, у Росії 3000 школярів та 300 студентів університетів вивчають корейську мову, при цьому минулого року 96 громадян Північної Кореї були прийняті до російських університетів. Ще 29 осіб були зараховані на курси геології в росії цього року.

Дві країни співпрацюють в освіті в таких секторах, як банківська справа, енергетика, медицина та геологія. . ... росія будує центр у Північній Кореї, який пропонуватиме російськомовну освіту в університеті Кім Чол Джу

- цитує видання козлова.

Автори вказують, що традиційно тісні зв'язки росії з Північною Кореєю міцнішають після вторгнення першої в Україну у 2022 році. Так, КНДР постачає зброю рф та відправляє війська для боїв на передовій та розмінування курської області.

У серпні 2025 року російські туристи стікалися до північнокорейських курортів, оскільки російські авіакомпанії запустили прямі рейси до Пхеньяна.

Нагадаємо

За інформацією заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібицького, цього року Північна Корея більше ніж удвічі зменшила постачання снарядів до росії, при цьому передавала здебільшого застарілі боєприпаси через вичерпання власних запасів.

Інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження - ЦПД24.11.25, 11:58 • 11332 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуОсвіта
Пхеньян
Північна Корея