ukenru
14 листопада, 18:09
Північна Корея скоротила постачання снарядів до росії та почала виробництво FPV-дронів - ГУР

Київ • УНН

 • 478 перегляди

Північна Корея цього року вдвічі зменшила постачання снарядів до росії, передаючи здебільшого застарілі боєприпаси через вичерпання власних запасів. Водночас у країні розпочалося масове виробництво FPV-дронів.

Північна Корея скоротила постачання снарядів до росії та почала виробництво FPV-дронів - ГУР

Цього року Північна Корея більше ніж удвічі зменшила постачання снарядів до росії, при цьому передавала здебільшого застарілі боєприпаси через вичерпання власних запасів. Водночас у країні почалося масове виробництво FPV-дронів. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібицький в інтерв'ю Reuters, передає УНН.

Деталі

Мільйони артилерійських снарядів із Північної Кореї дозволили росії підтримувати високу інтенсивність обстрілів у 2024 році, проте, за словами Скібицького, цьогоріч їх постачання скоротилося більш ніж удвічі через вичерпання запасів Пхеньяна.

Заступник начальника ГУР повідомив, що з 2023 року Північна Корея поставила до росії загалом 6,5 мільйона артилерійських снарядів, скориставшись можливістю поглибити співпрацю з кремлем після вторгнення в Україну.

рф до кінця року планує виготовити 120 тисяч КАБів і 70 тисяч далекобійних дронів - ГУР14.11.25, 23:41 • 1280 переглядiв

Він зазначив, що у вересні постачання снарядів не фіксувалося, тоді як у жовтні були зафіксовані деякі поставки, і приблизно половина боєприпасів виявилася настільки старою, що їх довелося відправити на російські заводи для модернізації.

Скібицький додав, що Північна Корея розпочала масове виробництво малих FPV-дронів з коротким радіусом дії та більших безпілотників середнього радіусу для бойових операцій на власній території, хоча точні масштаби виробництва він не уточнив.

Вони навчаються, вони вивчають свій досвід (у цій війні), щоб розширити виробництво на власній території

- сказав заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібицький.

Reuters нагадує, що тисячі північнокорейських військ минулого року воювали пліч-о-пліч з російськими військами в Курській області росії після початку спецоперації України, щоб спробувати послабити тиск на свої сили в інших місцях та створити важелі впливу в мирних переговорах.

Північна Корея визнала свою причетність до подій в Україні, стверджуючи, що її роль допомагає зберегти мир у світі перед обличчям агресії з боку Заходу, але вона не надала жодних подробиць і не відповіла на запити про коментарі щодо своєї участі.

Участь військових КНДР у війні росії проти України

28 квітня 2025 року Північна Корея вперше офіційно підтвердила відправку своїх військових до росії для підтримки у війні проти України. Війська КНДР беруть участь у бойових діях в курській області. Зазначається, що відправка військ КНДР була здійснена за "наказом" північнокорейського лідера Кім Чен Ина відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і москвою.

Лідер Північної Кореї заявив про "незмінну" підтримку росії у війні проти України. Він також анонсував подальший розвиток ядерних сил КНДР у відповідь на співпрацю США, Японії та Південної Кореї.

КНДР заробила до $5,5 млрд на постачанні зброї росії та може отримувати $572 млн щорічно за відправку військ. В обмін Північна Корея отримує нафту, продовольство та сучасне озброєння.

Нагадаємо

Південна Корея повідомила про розміщення понад 10 тисяч північнокорейських військових біля російсько-українського кордону, а також про відправку інженерів та будівельників до РФ. КНДР офіційно підтвердила відправку військ до росії для участі у війні проти України, отримуючи в обмін нафту, продовольство та озброєння.

Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифру24.10.25, 14:17 • 30993 перегляди

Віта Зеленецька

