14 листопада, 18:09 • 15263 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27278 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24612 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23145 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20725 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16126 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38858 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31595 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53256 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31087 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Графіки відключень електроенергії
рф до кінця року планує виготовити 120 тисяч КАБів і 70 тисяч далекобійних дронів - ГУР

Київ • УНН

 • 1284 перегляди

росія планує виготовити щонайменше 120 тисяч керованих авіабомб та понад 70 тисяч дронів, включаючи 30 тисяч ударних БпЛА типу Shahed, у 2025 році. Це загроза, що вимагатиме відповідної реакції, за словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького.

рф до кінця року планує виготовити 120 тисяч КАБів і 70 тисяч далекобійних дронів - ГУР

росія запланувала у 2025 році випустити щонайменше 120 тисяч керованих авіабомб (КАБ) і виготовити понад 70 тисяч дронів,  зокрема 30 тисяч ударних БпЛА типу Shahed. Про це в інтерв'ю агенції Reuters повідомив Вадим Скібіцький, заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, передає УНН.

Деталі

За інформацією української розвідки, серед нових авіабомб будуть близько 500 із дальністю польоту до 200 км, що дозволить росіянам уражати більше українських міст. Також є дані, що рф працює над варіантами КАБ, здатних долетіти до 400 км, що дало б можливість атакувати Україну без використання ракет.

Скібіцький зазначив, що російські війська щодня скидають на Україну 200 - 250 планерних бомб. Для порівняння, у жовтні, за даними Міноборони, РФ у середньому застосовувала близько 170 КАБів на добу.

Їх (КАБи, - ред.) можна збити, але кількість цих авіабомб, вироблених у російській федерації... величезна. Це загроза. Загроза, яка вимагатиме від нас відповідної реакції

- сказав Скібіцький.

Окрім КАБів, окупанти приділили увагу й дронам. За словами Скібіцького, у 2025 році рф виготовить загалом 70 тисяч далекобійних дронів усіх видів. Серед них не менше 30 тисяч - це копії іранського безпілотника Shahed. росіяни використовують далекобійні дрони для терактів проти об'єктів енергетики та інфраструктури. Не варто очікувати, що теракти припиняться - їхня кількість тільки зростатиме.

"Вони починали з 30 безпілотників на місяць, тепер 30 можуть літати до однієї цілі. Вони точно хочуть нас зламати. Це дестабілізує внутрішню ситуацію", - резюмував він.

Нагадаємо

У жовтні та на початку листопада росія здійснила чотири масовані атаки на українську критичну інфраструктуру, використавши понад 150 ракет та 2000 ударних дронів. Під прицілом були об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, а також газова інфраструктура.

В Україні запускають серійне виробництво дрона-перехоплювача Octopus, який збиває "шахеди" – Шмигаль14.11.25, 16:13

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
