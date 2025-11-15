рф до кінця року планує виготовити 120 тисяч КАБів і 70 тисяч далекобійних дронів - ГУР

росія запланувала у 2025 році випустити щонайменше 120 тисяч керованих авіабомб (КАБ) і виготовити понад 70 тисяч дронів, зокрема 30 тисяч ударних БпЛА типу Shahed. Про це в інтерв'ю агенції Reuters повідомив Вадим Скібіцький, заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, передає УНН.

Деталі

За інформацією української розвідки, серед нових авіабомб будуть близько 500 із дальністю польоту до 200 км, що дозволить росіянам уражати більше українських міст. Також є дані, що рф працює над варіантами КАБ, здатних долетіти до 400 км, що дало б можливість атакувати Україну без використання ракет.

Скібіцький зазначив, що російські війська щодня скидають на Україну 200 - 250 планерних бомб. Для порівняння, у жовтні, за даними Міноборони, РФ у середньому застосовувала близько 170 КАБів на добу.

Їх (КАБи, - ред.) можна збити, але кількість цих авіабомб, вироблених у російській федерації... величезна. Це загроза. Загроза, яка вимагатиме від нас відповідної реакції - сказав Скібіцький.

Окрім КАБів, окупанти приділили увагу й дронам. За словами Скібіцького, у 2025 році рф виготовить загалом 70 тисяч далекобійних дронів усіх видів. Серед них не менше 30 тисяч - це копії іранського безпілотника Shahed. росіяни використовують далекобійні дрони для терактів проти об'єктів енергетики та інфраструктури. Не варто очікувати, що теракти припиняться - їхня кількість тільки зростатиме.

"Вони починали з 30 безпілотників на місяць, тепер 30 можуть літати до однієї цілі. Вони точно хочуть нас зламати. Це дестабілізує внутрішню ситуацію", - резюмував він.

Нагадаємо

У жовтні та на початку листопада росія здійснила чотири масовані атаки на українську критичну інфраструктуру, використавши понад 150 ракет та 2000 ударних дронів. Під прицілом були об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, а також газова інфраструктура.

