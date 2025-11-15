РФ до конца года планирует изготовить 120 тысяч КАБов и 70 тысяч дальнобойных дронов - ГУР

Россия планирует изготовить не менее 120 тысяч управляемых авиабомб и более 70 тысяч дронов, включая 30 тысяч ударных БПЛА типа Shahed, в 2025 году. Это угроза, которая потребует соответствующей реакции, по словам заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого.