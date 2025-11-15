РФ до конца года планирует изготовить 120 тысяч КАБов и 70 тысяч дальнобойных дронов - ГУР
Киев • УНН
Россия планирует изготовить не менее 120 тысяч управляемых авиабомб и более 70 тысяч дронов, включая 30 тысяч ударных БПЛА типа Shahed, в 2025 году. Это угроза, которая потребует соответствующей реакции, по словам заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого.
Россия запланировала в 2025 году выпустить не менее 120 тысяч управляемых авиабомб (КАБ) и изготовить более 70 тысяч дронов, в том числе 30 тысяч ударных БпЛА типа Shahed. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, передает УНН.
Детали
По информации украинской разведки, среди новых авиабомб будут около 500 с дальностью полета до 200 км, что позволит россиянам поражать больше украинских городов. Также есть данные, что РФ работает над вариантами КАБ, способных долететь до 400 км, что дало бы возможность атаковать Украину без использования ракет.
Скибицкий отметил, что российские войска ежедневно сбрасывают на Украину 200 - 250 планирующих бомб. Для сравнения, в октябре, по данным Минобороны, РФ в среднем применяла около 170 КАБов в сутки.
Их (КАБы, - ред.) можно сбить, но количество этих авиабомб, произведенных в российской федерации... огромное. Это угроза. Угроза, которая потребует от нас соответствующей реакции
Помимо КАБов, оккупанты уделили внимание и дронам. По словам Скибицкого, в 2025 году РФ изготовит в общей сложности 70 тысяч дальнобойных дронов всех видов. Среди них не менее 30 тысяч - это копии иранского беспилотника Shahed. Россияне используют дальнобойные дроны для терактов против объектов энергетики и инфраструктуры. Не стоит ожидать, что теракты прекратятся - их количество будет только расти.
"Они начинали с 30 беспилотников в месяц, теперь 30 могут летать к одной цели. Они точно хотят нас сломать. Это дестабилизирует внутреннюю ситуацию", - резюмировал он.
Напомним
В октябре и начале ноября Россия совершила четыре массированные атаки на украинскую критическую инфраструктуру, использовав более 150 ракет и 2000 ударных дронов. Под прицелом были объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, а также газовая инфраструктура.
