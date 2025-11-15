РФ до конца года планирует изготовить 120 тысяч КАБов и 70 тысяч дальнобойных дронов - ГУР

$42.060.03
48.880.23
ukenru
18:09 • 14066 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 24691 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 23032 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 21638 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 19575 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 15763 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 37358 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 30467 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 52550 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 31036 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Идите на войну в Украину, если поддерживаете ее": словацкие школьники встали и ушли во время встречи с ФицоVideo14 ноября, 15:35 • 8068 просмотра
В Донецкой области сестра с братом-агентом РФ корректировала удары по Силам обороны: они получили тюремные приговоры14 ноября, 15:47 • 2744 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 11063 просмотра
Апелляция оставила под стражей заместителя гендиректора филиала Энергоатома, которую разоблачили на систематическом взяточничестве14 ноября, 16:55 • 3352 просмотра
Епископы США осудили иммиграционную политику Трампа, призвав к "реформе"14 ноября, 17:31 • 2678 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 37358 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 30468 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 28204 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 52551 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 281521 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кириакос Мицотакис
Александр Сырский
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 11068 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 37358 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 17086 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 33781 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 29746 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Шахед-136

РФ до конца года планирует изготовить 120 тысяч КАБов и 70 тысяч дальнобойных дронов - ГУР

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Россия планирует изготовить не менее 120 тысяч управляемых авиабомб и более 70 тысяч дронов, включая 30 тысяч ударных БПЛА типа Shahed, в 2025 году. Это угроза, которая потребует соответствующей реакции, по словам заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого.

РФ до конца года планирует изготовить 120 тысяч КАБов и 70 тысяч дальнобойных дронов - ГУР

Россия запланировала в 2025 году выпустить не менее 120 тысяч управляемых авиабомб (КАБ) и изготовить более 70 тысяч дронов, в том числе 30 тысяч ударных БпЛА типа Shahed. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

По информации украинской разведки, среди новых авиабомб будут около 500 с дальностью полета до 200 км, что позволит россиянам поражать больше украинских городов. Также есть данные, что РФ работает над вариантами КАБ, способных долететь до 400 км, что дало бы возможность атаковать Украину без использования ракет.

Скибицкий отметил, что российские войска ежедневно сбрасывают на Украину 200 - 250 планирующих бомб. Для сравнения, в октябре, по данным Минобороны, РФ в среднем применяла около 170 КАБов в сутки.

Их (КАБы, - ред.) можно сбить, но количество этих авиабомб, произведенных в российской федерации... огромное. Это угроза. Угроза, которая потребует от нас соответствующей реакции

- сказал Скибицкий.

Помимо КАБов, оккупанты уделили внимание и дронам. По словам Скибицкого, в 2025 году РФ изготовит в общей сложности 70 тысяч дальнобойных дронов всех видов. Среди них не менее 30 тысяч - это копии иранского беспилотника Shahed. Россияне используют дальнобойные дроны для терактов против объектов энергетики и инфраструктуры. Не стоит ожидать, что теракты прекратятся - их количество будет только расти.

"Они начинали с 30 беспилотников в месяц, теперь 30 могут летать к одной цели. Они точно хотят нас сломать. Это дестабилизирует внутреннюю ситуацию", - резюмировал он.

Напомним

В октябре и начале ноября Россия совершила четыре массированные атаки на украинскую критическую инфраструктуру, использовав более 150 ракет и 2000 ударных дронов. Под прицелом были объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, а также газовая инфраструктура.

В Украине запускают серийное производство дрона-перехватчика Octopus, который сбивает "шахеды" – Шмыгаль14.11.25, 16:13 • 2192 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеПолитика
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Reuters
Шахед-136
Украина