росія з початку жовтня випустила понад 150 ракет та 2000 дронів по українській енергосистемі

14 листопада, 18:09 • 15266 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27288 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24618 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23150 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20729 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16128 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38863 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31599 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53258 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31087 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Популярнi новини
Шукав "легкі заробітки": на Сумщині викрили молодика, який палив військові авто 14 листопада, 16:30 • 2644 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12177 перегляди
Апеляція залишила під вартою заступницю гендиректора філії Енергоатому, яку викрили на систематичному хабарництві14 листопада, 16:55 • 4976 перегляди
Єпископи США засудили імміграційну політику Трампа, закликавши до "реформи"14 листопада, 17:31 • 4348 перегляди
У США зафіксували першу смерть від алергії на м’ясо після укусу кліща14 листопада, 19:09 • 2746 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38860 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31597 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 28846 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53257 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 282114 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кіріакос Міцотакіс
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Китай
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12218 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38860 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 17526 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 34190 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 30047 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

росія з початку жовтня випустила понад 150 ракет та 2000 дронів по українській енергосистемі

Київ • УНН

 • 2024 перегляди

У жовтні та на початку листопада росія здійснила чотири масовані атаки на українську критичну інфраструктуру, використавши понад 150 ракет та 2000 ударних дронів. Під прицілом були об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, а також газова інфраструктура.

росія з початку жовтня випустила понад 150 ракет та 2000 дронів по українській енергосистемі

Більш, ніж півтори сотні ракет різних типів та понад дві тисячі ударних дронів. Таку кількість засобів ураження спрямувала на українську критичну інфраструктуру росія в чотирьох масованих атаках у жовтні та на початку листопада, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Деталі

Як повідомили у компанії, під прицілом ворога були об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії,  а також – газова інфраструктура.

Сповідуючи тактику "випаленої землі" на фронті, ворог вирішив її реалізувати й у своїх атаках на українську енергосистему. Електростанції, високовольтні підстанції та об’єкти розподільчої мережі – стали мішенями для російських ударів. При цьому, кількість засобів ураження, випущених на кожну конкретну ціль, справді величезна

– зазначив голова Правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть14.11.25, 18:09 • 27289 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніЕкономіка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Україна