росія з початку жовтня випустила понад 150 ракет та 2000 дронів по українській енергосистемі
Київ • УНН
У жовтні та на початку листопада росія здійснила чотири масовані атаки на українську критичну інфраструктуру, використавши понад 150 ракет та 2000 ударних дронів. Під прицілом були об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, а також газова інфраструктура.
Деталі
Як повідомили у компанії, під прицілом ворога були об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, а також – газова інфраструктура.
Сповідуючи тактику "випаленої землі" на фронті, ворог вирішив її реалізувати й у своїх атаках на українську енергосистему. Електростанції, високовольтні підстанції та об’єкти розподільчої мережі – стали мішенями для російських ударів. При цьому, кількість засобів ураження, випущених на кожну конкретну ціль, справді величезна
