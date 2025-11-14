россия с начала октября выпустила более 150 ракет и 2000 дронов по украинской энергосистеме
Киев • УНН
В октябре и начале ноября россия совершила четыре массированные атаки на украинскую критическую инфраструктуру, использовав более 150 ракет и 2000 ударных дронов. Под прицелом были объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, а также газовая инфраструктура.
Более полутора сотен ракет различных типов и более двух тысяч ударных дронов. Такое количество средств поражения направила на украинскую критическую инфраструктуру россия в четырех массированных атаках в октябре и начале ноября, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Детали
Как сообщили в компании, под прицелом врага были объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, а также – газовая инфраструктура.
Исповедуя тактику "выжженной земли" на фронте, враг решил ее реализовать и в своих атаках на украинскую энергосистему. Электростанции, высоковольтные подстанции и объекты распределительной сети – стали мишенями для российских ударов. При этом, количество средств поражения, выпущенных на каждую конкретную цель, действительно огромно
