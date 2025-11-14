россия с начала октября выпустила более 150 ракет и 2000 дронов по украинской энергосистеме

В октябре и начале ноября россия совершила четыре массированные атаки на украинскую критическую инфраструктуру, использовав более 150 ракет и 2000 ударных дронов. Под прицелом были объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, а также газовая инфраструктура.