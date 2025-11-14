$42.060.03
16:09
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
15:39
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
15:03
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14:48
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
13:30
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
13:14
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюанс
14 ноября, 09:52
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советы
14 ноября, 07:50
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - Опендатабот
14 ноября, 07:18
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - Зеленский
россия с начала октября выпустила более 150 ракет и 2000 дронов по украинской энергосистеме

Киев • УНН

 • 310 просмотра

В октябре и начале ноября россия совершила четыре массированные атаки на украинскую критическую инфраструктуру, использовав более 150 ракет и 2000 ударных дронов. Под прицелом были объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, а также газовая инфраструктура.

россия с начала октября выпустила более 150 ракет и 2000 дронов по украинской энергосистеме

Более полутора сотен ракет различных типов и более двух тысяч ударных дронов. Такое количество средств поражения направила на украинскую критическую инфраструктуру россия в четырех массированных атаках в октябре и начале ноября, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Детали

Как сообщили в компании, под прицелом врага были объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, а также – газовая инфраструктура.

Исповедуя тактику "выжженной земли" на фронте, враг решил ее реализовать и в своих атаках на украинскую энергосистему. Электростанции, высоковольтные подстанции и объекты распределительной сети – стали мишенями для российских ударов. При этом, количество средств поражения, выпущенных на каждую конкретную цель, действительно огромно

– отметил председатель Правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

Антонина Туманова

