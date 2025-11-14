15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Киев • УНН
15 ноября в большинстве регионов Украины будут применяться графики отключений электроэнергии. Ограничения продлятся с 00:00 до 23:59 для 1,5-3,5 очередей потребителей и промышленности.
В субботу, 15 ноября, графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины в течение суток. Без света будут от 1,5 до 3,5 очередей, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 15 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Время и объем применения ограничений будут следующими:
• с 00:00 до 23:59 – объемом от 1,5 до 3,5 очередей;
• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
В компании предупредили, что время и объем применения ограничений могут измениться.
Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!
