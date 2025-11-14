$42.060.03
16:09
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
15:39
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
15:03
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14:48
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
13:30
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
14 ноября, 07:18
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"
14 ноября, 08:54
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ
14 ноября, 08:55
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира
14 ноября, 09:46
В Киеве ищут людей под завалами 9-этажки после удара рф, пострадавших уже 34: новые кадры последствий
14 ноября, 10:19
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рацион
12:13
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
13:27
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
13:14
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рацион
12:13
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Денис Шмыгаль
Герман Галущенко
Украина
Париж
Исландия
Великобритания
Государственная граница Украины
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство
16:53
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
13:27
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде
13:14
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира
14 ноября, 09:46
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"
14 ноября, 08:54
Техника
Дипломатка
Фильм
Социальная сеть
Старлинк

15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать

Киев • УНН

 • 5420 просмотра

15 ноября в большинстве регионов Украины будут применяться графики отключений электроэнергии. Ограничения продлятся с 00:00 до 23:59 для 1,5-3,5 очередей потребителей и промышленности.

15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать

В субботу, 15 ноября, графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины в течение суток. Без света будут от 1,5 до 3,5 очередей, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 15 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

- говорится в сообщении.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

• с 00:00 до 23:59 – объемом от 1,5 до 3,5 очередей;

• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

В компании предупредили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!

- резюмировали в Укрэнерго.

В трех областях значительные обесточивания из-за атаки рф на энергетику, самые жесткие графики вечером - Укрэнерго
14.11.25, 10:36

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина