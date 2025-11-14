$42.040.02
публикации
Эксклюзивы
В трех областях значительные обесточивания из-за атаки рф на энергетику, самые жесткие графики вечером - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 1404 просмотра

В результате российских обстрелов энергетических объектов в Донецкой, Киевской и Одесской областях произошли обесточивания. В большинстве регионов Украины сегодня до конца суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

В трех областях значительные обесточивания из-за атаки рф на энергетику, самые жесткие графики вечером - Укрэнерго

рф снова атаковала энергетику в нескольких областях, из-за чего есть обесточивания в Донецкой, Киевской и Одесской областях, в большинстве регионов сегодня до конца суток графики отключений, тем временем потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению, но пользование мощной техникой следует ограничить, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

Последствия вражеских обстрелов

"В конце прошлых и в начале уже текущих суток враг нанес ракетные и дроновые удары по энергетическим объектам в нескольких областях. Как следствие – на утро есть значительное количество обесточенных потребителей в Донецкой, Киевской и Одесской областях", - сообщили в Укрэнерго.

В каждой из пострадавших областей, как отмечается, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить последствия нанесенных врагом повреждений и запитать всех обесточенных потребителей.

Графики

"Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак – в большинстве регионов Украины сегодня продолжают применяться меры ограничения потребления. До конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы)", - сказано в сообщении.

Во всех регионах, где применяются почасовые обесточивания, как указано, действуют также графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Потребление

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 14 ноября, по состоянию на 9:30, оно было на 4,8% ниже, чем в это же время вчера. Причиной таких изменений называют установление ясной погоды в большинстве областей. Это обуславливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение уровня энергопотребления из общей сети.

13 ноября суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.

Когда включать мощную технику

"Учитывая последствия российских обстрелов, сегодня до конца суток сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. Учитывая погодные условия, перенесите сегодня энергоемкие процессы на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 11:00 до 13:00. Или на ночное время, когда нагрузка на энергосистему наименьшая – после 22:00", - подчеркнули в Укрэнерго.

Экономное потребление электроэнергии, как отмечается, будет способствовать меньшей продолжительности времени вынужденных отключений.

14 из 19 российских ракет и 405 из 430 дронов обезврежены над Украиной, в том числе 2 из 3 "Кинжалов"14.11.25, 10:01 • 1370 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
