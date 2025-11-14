$42.040.02
07:50
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - Опендатабот
07:19
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 ранены
07:18
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - Зеленский
13 ноября, 21:46
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше
13 ноября, 14:39
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Техника
Отопление
9К720 Искандер
Х-47М2 "Кинжал"
Социальная сеть

14 из 19 российских ракет и 405 из 430 дронов обезврежены над Украиной, в том числе 2 из 3 "Кинжалов"

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Ночью Россия выпустила по Украине 19 ракет, включая 13 баллистических, и 430 дронов, атакуя критическую инфраструктуру. Обезврежены 405 беспилотников и 14 ракет, среди которых 2 из 3 "Кинжалов".

14 из 19 российских ракет и 405 из 430 дронов обезврежены над Украиной, в том числе 2 из 3 "Кинжалов"

Россия ночью выпустила по Украине 19 ракет, 13 из них "баллистика", в том числе "Кинжалы" и "Циркон", и 430 дронов, атакуя критическую инфраструктуру, обезврежено 405 беспилотников и 14 ракет, в том числе 2 из 3 "Кинжалов", сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Подробности

По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 ноября (с 18:00 13 ноября) враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 449 средств воздушного нападения - 19 ракет (13 из них – "баллистика") и 430 БпЛА различных типов (около 300 – "шахеды"):

  • 430 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское - ТОТ АР Крым;
    • 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 “Кинжал” (из Рязанской обл. - рф);
      • 1 противокорабельную ракету “Циркон”;
        • 6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр (из ТОТ АР Крым/акватории Черного моря);
          • 9 баллистических ракет Искандер-М/КN-23 (из Брянской обл.).

            Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина

            - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

            Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

            По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 419 воздушных целей: 405 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов; 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал"; 6 баллистических ракет Искандер-М/КN-23; 6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр

            - указали в ВС ВСУ.

            Зафиксированы попадания ракет и 23 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 44 локациях, сообщили в ВС ВСУ.

            Атака продолжается, в воздушном пространстве новые группы вражеских БпЛА.

            Юлия Шрамко

            Война в Украине
            Энергетика
            Отопление
            Воздушная тревога
            Военное положение
            Война в Украине
            Отключение света
            Блэкаут
            Электроэнергия
            Курск
            Черкасская область
            Харьковская область
            Полтавская область
            Одесская область
            Военно-воздушные силы Украины
            Х-47М2 "Кинжал"
            Шахед-136
            9К720 Искандер
            Крым
            Украина
            Киев