14 из 19 российских ракет и 405 из 430 дронов обезврежены над Украиной, в том числе 2 из 3 "Кинжалов"
Киев • УНН
Ночью Россия выпустила по Украине 19 ракет, включая 13 баллистических, и 430 дронов, атакуя критическую инфраструктуру. Обезврежены 405 беспилотников и 14 ракет, среди которых 2 из 3 "Кинжалов".
Россия ночью выпустила по Украине 19 ракет, 13 из них "баллистика", в том числе "Кинжалы" и "Циркон", и 430 дронов, атакуя критическую инфраструктуру, обезврежено 405 беспилотников и 14 ракет, в том числе 2 из 3 "Кинжалов", сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Подробности
По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 ноября (с 18:00 13 ноября) враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 449 средств воздушного нападения - 19 ракет (13 из них – "баллистика") и 430 БпЛА различных типов (около 300 – "шахеды"):
- 430 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское - ТОТ АР Крым;
- 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 “Кинжал” (из Рязанской обл. - рф);
- 1 противокорабельную ракету “Циркон”;
- 6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр (из ТОТ АР Крым/акватории Черного моря);
- 9 баллистических ракет Искандер-М/КN-23 (из Брянской обл.).
Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 419 воздушных целей: 405 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов; 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал"; 6 баллистических ракет Искандер-М/КN-23; 6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр
Зафиксированы попадания ракет и 23 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 44 локациях, сообщили в ВС ВСУ.
Атака продолжается, в воздушном пространстве новые группы вражеских БпЛА.