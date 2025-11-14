14 з 19 російських ракет і 405 з 430 дронів знешкоджено над Україною, у тому числі 2 з 3 "Кинджалів"
Київ • УНН
Вночі Росія випустила по Україні 19 ракет, включаючи 13 балістичних, та 430 дронів, атакуючи критичну інфраструктуру. Знешкоджено 405 безпілотників та 14 ракет, серед яких 2 з 3 "Кинджалів".
росія вночі випустила по Україні 19 ракет, 13 з них "балістика", у тому числі "Кинджали" і "Циркон", та 430 дронів, атакуючи критичну інфраструктуру, знешкоджено 405 безпілотників та 14 ракет, у тому числі 2 з 3 "Кинждалів", повідомили у п'ятницю у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 14 листопада (з 18:00 13 листопада) ворог завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу - 19 ракет (13 із них – "балістика") та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – "шахеди"):
- 430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим;
- 3 аеробалістичні ракет Х-47М2 “Кинджал” (із Рязанської обл. - рф);
- 1 протикорабельну ракету “Циркон”;
- 6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (із ТОТ АР Крим/акваторії Чорного моря);
- 9 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23 (із Брянської обл.).
Основний напрямок удару – місто Київ. Також в наслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 419 повітряних цілей: 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів; 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал"; 6 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23; 6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр
Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях, повідомили у ПС ЗСУ.
Атака триває, в повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА.
