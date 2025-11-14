14 з 19 російських ракет і 405 з 430 дронів знешкоджено над Україною, у тому числі 2 з 3 "Кинджалів"

$42.060.03
48.880.23
ukenru
11:47 • 3026 перегляди
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої
Ексклюзив
09:52 • 29784 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
08:55 • 21996 перегляди
Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ
07:50 • 26593 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
07:18 • 52526 перегляди
росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - ЗеленськийPhotoVideo
13 листопада, 21:46 • 97780 перегляди
Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026
13 листопада, 18:55 • 131540 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
13 листопада, 16:42 • 128180 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 266853 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 113831 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кількість постраждалих на Київщині зросла до шести, серед них дитинаPhoto14 листопада, 03:34 • 18430 перегляди
Оператори дронів розбили російський "танк-черепаху" та "розібрали" по одному ворожу піхоту - ДПСУVideo14 листопада, 04:03 • 23307 перегляди
Атака на Київ: 1 людина загинула, 24 травмовані, понад 40 врятованоPhoto14 листопада, 04:13 • 59306 перегляди
Атака рф на Київ: відомо про трьох загиблих та 26 постраждалихPhoto14 листопада, 06:10 • 43952 перегляди
Атака рф на Київ забрала життя 4 людей, 27 пораненоPhoto07:19 • 53302 перегляди
Публікації
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto12:13 • 2336 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
09:52 • 29787 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 266856 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 219037 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 98571 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Юрій Ігнат
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Одеська область
Харківська область
Державний кордон України
Київська область
Реклама
УНН Lite
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу09:46 • 15664 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 15320 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 79317 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 77985 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 66620 перегляди
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot

14 з 19 російських ракет і 405 з 430 дронів знешкоджено над Україною, у тому числі 2 з 3 "Кинджалів"

Київ • УНН

 • 2260 перегляди

Вночі Росія випустила по Україні 19 ракет, включаючи 13 балістичних, та 430 дронів, атакуючи критичну інфраструктуру. Знешкоджено 405 безпілотників та 14 ракет, серед яких 2 з 3 "Кинджалів".

14 з 19 російських ракет і 405 з 430 дронів знешкоджено над Україною, у тому числі 2 з 3 "Кинджалів"

росія вночі випустила по Україні 19 ракет, 13 з них "балістика", у тому числі "Кинджали" і "Циркон", та 430 дронів, атакуючи критичну інфраструктуру, знешкоджено 405 безпілотників та 14 ракет, у тому числі 2 з 3 "Кинждалів", повідомили у п'ятницю у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 14 листопада (з 18:00 13 листопада) ворог завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу - 19 ракет (13 із них – "балістика") та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – "шахеди"):

  • 430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим;
    • 3 аеробалістичні ракет Х-47М2 “Кинджал” (із Рязанської обл. - рф);
      • 1 протикорабельну ракету “Циркон”;
        • 6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (із ТОТ АР Крим/акваторії Чорного моря);
          • 9 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23 (із Брянської обл.).

            Основний напрямок удару – місто Київ. Також в наслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина

            - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

            Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

            За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 419 повітряних цілей: 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів; 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал"; 6 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23; 6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр

            - вказали у ПС ЗСУ.

            Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях, повідомили у ПС ЗСУ.

            Атака триває, в повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА.

            Атака рф на Київ забрала життя 4 людей, 27 поранено14.11.25, 09:19 • 53455 переглядiв

            Юлія Шрамко

            Війна в Україні
            Графіки відключень електроенергії
            Енергетика
            Опалення
            Повітряна тривога
            Воєнний стан
            Війна в Україні
            Відключення світла
            Блекаут 
            Електроенергія
            Курськ
            Черкаська область
            Харківська область
            Полтавська область
            Одеська область
            Повітряні сили Збройних сил України
            Х-47М2 «Кинджал»
            Шахед-136
            Іскандер (ОТРК)
            Крим
            Україна
            Київ