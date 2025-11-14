Атака рф на Київ забрала життя 4 людей, 27 поранено
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки загинули чотири людини, 27 отримали поранення, серед них двоє дітей. 15 постраждалих госпіталізовано, всім надано медичну допомогу.
Чотири людини загинули, 27 поранено, двоє з них діти, внаслідок нічної атаки рф на Київ, повідомив у п'ятницю голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки загинули чотири людини. Ще 27 зазнали поранень, двоє з них - діти
З його слів, усім пораненим медики надали допомогу, 15 госпіталізували.
Раніше було відомо про 3 загиблих та 26 постраждалих через атаку рф у Києві.
