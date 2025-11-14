Атака рф на Київ забрала життя 4 людей, 27 поранено

$42.060.03
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої
Ексклюзив
09:52 • 29822 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
08:55 • 22011 перегляди
Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ
07:50 • 26605 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
07:18 • 52535 перегляди
росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - ЗеленськийPhotoVideo
13 листопада, 21:46 • 97785 перегляди
Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026
13 листопада, 18:55 • 131547 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
13 листопада, 16:42 • 128182 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 266877 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 113834 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
Популярнi новини
Кількість постраждалих на Київщині зросла до шести, серед них дитинаPhoto14 листопада, 03:34 • 18430 перегляди
Оператори дронів розбили російський "танк-черепаху" та "розібрали" по одному ворожу піхоту - ДПСУVideo14 листопада, 04:03 • 23307 перегляди
Атака на Київ: 1 людина загинула, 24 травмовані, понад 40 врятованоPhoto14 листопада, 04:13 • 59306 перегляди
Атака рф на Київ: відомо про трьох загиблих та 26 постраждалихPhoto14 листопада, 06:10 • 43952 перегляди
Атака рф на Київ забрала життя 4 людей, 27 пораненоPhoto07:19 • 53302 перегляди
Публікації
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto12:13 • 2384 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
09:52 • 29825 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 266877 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 219055 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 98587 перегляди
УНН Lite
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу09:46 • 15669 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 15327 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 79325 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 77994 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 66627 перегляди
Атака рф на Київ забрала життя 4 людей, 27 поранено

Київ • УНН

 • 53460 перегляди

Внаслідок нічної атаки загинули чотири людини, 27 отримали поранення, серед них двоє дітей. 15 постраждалих госпіталізовано, всім надано медичну допомогу.

Атака рф на Київ забрала життя 4 людей, 27 поранено

Чотири людини загинули, 27 поранено, двоє з них діти, внаслідок нічної атаки рф на Київ, повідомив у п'ятницю голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки загинули чотири людини. Ще 27 зазнали поранень, двоє з них - діти

- написав Ткаченко.

З його слів, усім пораненим медики надали допомогу, 15 госпіталізували.

Нагадаємо

Раніше було відомо про 3 загиблих та 26 постраждалих через атаку рф у Києві.

Атака рф на Київ: відомо про трьох загиблих та 26 постраждалих14.11.25, 08:10 • 44102 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиїв
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні