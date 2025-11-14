Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 ранены
Киев • УНН
В результате ночной атаки погибли четыре человека, 27 получили ранения, среди них двое детей. 15 пострадавших госпитализированы, всем оказана медицинская помощь.
Четыре человека погибли, 27 ранены, двое из них дети, в результате ночной атаки рф на Киев, сообщил в пятницу глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
По уточненной информации, в результате ночной атаки погибли четыре человека. Еще 27 получили ранения, двое из них – дети
По его словам, всем раненым медики оказали помощь, 15 госпитализировали.
Напомним
Ранее было известно о 3 погибших и 26 пострадавших из-за атаки рф в Киеве.
Атака рф на Киев: известно о трех погибших и 26 пострадавших14.11.25, 08:10 • 11161 просмотр