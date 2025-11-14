Атака рф на Киев: предварительно, трое погибших и 26 пострадавших
Киев • УНН
В Киеве в результате комбинированной атаки погибли три человека, 26 жителей пострадали, в том числе двое детей. Девять человек госпитализированы, среди них беременная женщина.
В Киеве в результате комбинированной атаки РФ, предварительно, трое погибших и 26 пострадавших, среди которых двое детей и беременная женщина, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram в пятницу, пишет УНН.
По предварительной информации, в столице три человека погибли. Информацию уточняем, поскольку спасатели пока тела достать не могут. Пострадали 26 жителей города. Среди них - двое детей 7 и 10 лет
9 человек, по его данным, медики госпитализировали, в частности, беременную женщину. Остальным оказали помощь на месте или амбулаторно.
