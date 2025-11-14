Атака рф на Киев: предварительно, трое погибших и 26 пострадавших

В Киеве в результате комбинированной атаки РФ, предварительно, трое погибших и 26 пострадавших, среди которых двое детей и беременная женщина, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram в пятницу, пишет УНН.

По предварительной информации, в столице три человека погибли. Информацию уточняем, поскольку спасатели пока тела достать не могут. Пострадали 26 жителей города. Среди них - двое детей 7 и 10 лет