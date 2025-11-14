Атака на Киев: 1 человек погиб, 24 травмированы, более 40 спасены

$42.040.02
48.650.04
ukenru
04:13 • 3766 просмотра
Атака на Киев: 1 человек погиб, 24 травмированы, более 40 спасеныPhoto
13 ноября, 21:46 • 27013 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 68283 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 71481 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 145106 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 79809 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 75058 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 145186 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 46552 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 40025 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
BBC извинилась перед Трампом за монтаж речи, но отказалась выплачивать компенсацию в $1 млрд13 ноября, 21:21 • 7086 просмотра
Спасатели ликвидировали масштабный пожар на промышленном объекте в СумахPhoto13 ноября, 22:01 • 10246 просмотра
Вечерние взрывы в Донецке: обесточен центр оккупированного города, поражен металлургический завод - соцсетиVideo13 ноября, 22:29 • 15834 просмотра
Ночные взрывы в Киеве: работает ПВО, есть попадание БПЛА в жилой дом13 ноября, 22:58 • 36634 просмотра
Киев подвергается массированной комбинированной атаке врага: попадания в жилые дома, пожары и раненые23:22 • 51899 просмотра
публикации
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 145171 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 145216 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto13 ноября, 10:59 • 64908 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 53176 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 109859 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Киевская область
Белая Церковь
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 58798 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 58924 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 48544 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 86750 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 86259 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
Социальная сеть
СВИФТ

Атака на Киев: 1 человек погиб, 24 травмированы, более 40 спасены

Киев • УНН

 • 3798 просмотра

В результате атаки РФ на Киев в ночь на 14 ноября погиб 1 человек и по меньшей мере 24 получили травмы. Подразделения ГСЧС спасли более 40 человек.

Атака на Киев: 1 человек погиб, 24 травмированы, более 40 спасены

1 человек погиб, по меньшей мере 24 травмированы в результате атаки РФ на Киев в ночь на 14 ноября. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что более 40 человек спасли подразделения ГСЧС. Кроме того, спасатели сообщили, что:

  • в Подольском районе попадание в многоэтажку на уровне 15-го этажа. Спасены 13 человек;
    • в Днепровском районе ликвидировано возгорание двух квартир на первом этаже пятиэтажки площадью 50 кв. м. Спасены 17 человек.

      По другому адресу ликвидирован пожар на площади 30 кв. м. Зафиксировано частичное разрушение на 19 и 21 этажах. Также горели деревянные дома спортивной базы на площади 200 кв. м

      - указывается в сообщении.
      • в Дарницком районе города возгорание площадью 5 кв.м на территории школы;
        • в Деснянском районе возгорание в многоэтажке на уровне 7-го этажа. Пожар локализован. Во время тушения спасены 9 человек, еще 50 - эвакуированы.

          По другому адресу возник пожар многоэтажки на уровне 5-8 этажей. 1 человек погиб. Спасены 14 человек, из них 1 ребенок, 1 человек деблокирован из-под завалов

          - уточнили в ГСЧС.
          • в Соломенском районе возгорание крыши и пятого этажа жилого дома. Во время тушения спасены 20 человек;
            • в Святошинском районе – попадание в жилой дом на уровне седьмого этажа, также ликвидировано возгорание в 22-этажном жилом доме на уровне 19 этажа;
              • в Голосеевском районе, падение обломков на территории больницы. По другому адресу ликвидировано возгорание в здании на площади 15 кв. м;
                • в Шевченковском – ликвидировано возгорание на открытой территории;
                  • в Оболонском районе – попадание в 9-этажный жилой дом, в результате чего возникло возгорание квартир с 7 по 9 этажи на общей площади около 100 кв. м. Один человек спасен, пожар ликвидирован.

                    "Информация уточняется и обновляется. На месте задействованы все экстренные службы", - добавили в ГСЧС.

                    Напомним

                    По состоянию на 4:30 было известно о 14 пострадавших в результате вражеской атаки в ночь на 14 ноября, среди них - беременная женщина.

                    Число пострадавших в Киевской области возросло до шести, среди них ребенок14.11.25, 05:34 • 1486 просмотров

                    Вадим Хлюдзинский

                    ОбществоВойна в Украине
                    Война в Украине
                    Киев