Атака на Киев: 1 человек погиб, 24 травмированы, более 40 спасены
Киев • УНН
В результате атаки РФ на Киев в ночь на 14 ноября погиб 1 человек и по меньшей мере 24 получили травмы. Подразделения ГСЧС спасли более 40 человек.
1 человек погиб, по меньшей мере 24 травмированы в результате атаки РФ на Киев в ночь на 14 ноября. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что более 40 человек спасли подразделения ГСЧС. Кроме того, спасатели сообщили, что:
- в Подольском районе попадание в многоэтажку на уровне 15-го этажа. Спасены 13 человек;
- в Днепровском районе ликвидировано возгорание двух квартир на первом этаже пятиэтажки площадью 50 кв. м. Спасены 17 человек.
По другому адресу ликвидирован пожар на площади 30 кв. м. Зафиксировано частичное разрушение на 19 и 21 этажах. Также горели деревянные дома спортивной базы на площади 200 кв. м
- в Дарницком районе города возгорание площадью 5 кв.м на территории школы;
- в Деснянском районе возгорание в многоэтажке на уровне 7-го этажа. Пожар локализован. Во время тушения спасены 9 человек, еще 50 - эвакуированы.
По другому адресу возник пожар многоэтажки на уровне 5-8 этажей. 1 человек погиб. Спасены 14 человек, из них 1 ребенок, 1 человек деблокирован из-под завалов
- в Соломенском районе возгорание крыши и пятого этажа жилого дома. Во время тушения спасены 20 человек;
- в Святошинском районе – попадание в жилой дом на уровне седьмого этажа, также ликвидировано возгорание в 22-этажном жилом доме на уровне 19 этажа;
- в Голосеевском районе, падение обломков на территории больницы. По другому адресу ликвидировано возгорание в здании на площади 15 кв. м;
- в Шевченковском – ликвидировано возгорание на открытой территории;
- в Оболонском районе – попадание в 9-этажный жилой дом, в результате чего возникло возгорание квартир с 7 по 9 этажи на общей площади около 100 кв. м. Один человек спасен, пожар ликвидирован.
"Информация уточняется и обновляется. На месте задействованы все экстренные службы", - добавили в ГСЧС.
Напомним
По состоянию на 4:30 было известно о 14 пострадавших в результате вражеской атаки в ночь на 14 ноября, среди них - беременная женщина.
