Атака на Киев: 1 человек погиб, 24 травмированы, более 40 спасены

1 человек погиб, по меньшей мере 24 травмированы в результате атаки РФ на Киев в ночь на 14 ноября. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), информирует УНН.

Отмечается, что более 40 человек спасли подразделения ГСЧС. Кроме того, спасатели сообщили, что:

По другому адресу ликвидирован пожар на площади 30 кв. м. Зафиксировано частичное разрушение на 19 и 21 этажах. Также горели деревянные дома спортивной базы на площади 200 кв. м

По другому адресу возник пожар многоэтажки на уровне 5-8 этажей. 1 человек погиб. Спасены 14 человек, из них 1 ребенок, 1 человек деблокирован из-под завалов