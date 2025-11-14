Атака на Київ: 1 людина загинула, 24 травмовані, понад 40 врятовано

$42.060.03
48.880.23
ukenru
11:47 • 3344 перегляди
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої
Ексклюзив
09:52 • 30236 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
08:55 • 22196 перегляди
Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ
07:50 • 26775 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
07:18 • 52671 перегляди
росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - ЗеленськийPhotoVideo
13 листопада, 21:46 • 97838 перегляди
Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026
13 листопада, 18:55 • 131602 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
13 листопада, 16:42 • 128224 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 267014 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 113873 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кількість постраждалих на Київщині зросла до шести, серед них дитинаPhoto14 листопада, 03:34 • 18575 перегляди
Оператори дронів розбили російський "танк-черепаху" та "розібрали" по одному ворожу піхоту - ДПСУVideo14 листопада, 04:03 • 23482 перегляди
Атака на Київ: 1 людина загинула, 24 травмовані, понад 40 врятованоPhoto14 листопада, 04:13 • 59487 перегляди
Атака рф на Київ: відомо про трьох загиблих та 26 постраждалихPhoto14 листопада, 06:10 • 44124 перегляди
Атака рф на Київ забрала життя 4 людей, 27 пораненоPhoto07:19 • 53481 перегляди
Публікації
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto12:13 • 2874 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
09:52 • 30249 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 267018 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 219190 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 98716 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Юрій Ігнат
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Одеська область
Харківська область
Державний кордон України
Київська область
Реклама
УНН Lite
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу09:46 • 15773 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 15437 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 79427 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 78093 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 66720 перегляди
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot

Атака на Київ: 1 людина загинула, 24 травмовані, понад 40 врятовано

Київ • УНН

 • 59628 перегляди

Внаслідок атаки рф на Київ у ніч на 14 листопада загинула 1 людина та щонайменше 24 отримали травми. Підрозділи ДСНС врятували понад 40 осіб.

Атака на Київ: 1 людина загинула, 24 травмовані, понад 40 врятовано

1 людина загинула, щонайменше 24 травмовані внаслідок атаки рф на Київ у ніч на 14 листопада. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що понад 40 людей врятували підрозділи ДСНС. Крім того, рятувальники повідомили, що:

  • у Подільському районі влучання в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Врятовано 13 людей;
    • у Дніпровському районі ліквідовано загоряння двох квартир на першому поверсі п'ятиповерхівки площею 50 кв. м. Врятовано 17 людей.

      За іншою адресою ліквідована пожежа на площі 30 кв. м. Зафіксовано часткове руйнування на 19 та 21 поверхах. Також горіли дерев'яні будинки спортивної бази на площі 200 кв. м

      - вказується у повідомленні.
      • у Дарницькому районі міста займання площею 5 кв.м на території школи;
        • у Деснянському районі загоряння в багатоповерхівці на рівні 7-го поверху. Пожежу локалізовано. Під час гасіння врятовано 9 осіб, ще 50 - евакуйовано.

          За іншою адресою виникла пожежа багатоповерхівки на рівні 5-8 поверхів. 1 людина загинула. Врятовано 14 людей, з них 1 дитина, 1 особу деблоковано з-під завалів

          - уточнили в ДСНС.
          • у Соломʼянському районі загоряння даху та пʼятого поверху житлового будинку. Під час гасіння врятовано 20 осіб;
            • у Святошинському районі – влучання в житловий будинок на рівні сьомого поверху, також ліквідовано загоряння у 22-поверховому житловому будинку на рівні 19 поверху;
              • у Голосіївському районі, падіння уламків на території лікарні. За іншою адресою ліквідовано загоряння в будівлі на площі 15 кв. м;
                • у Шевченківському – ліквідовано загоряння на відкритій території;
                  • в Оболонському районі – влучання у 9-поверховий житловий будинок, внаслідок чого виникло загоряння квартир з 7 по 9 поверхи на загальній площі близько 100 кв. м. Одну людину врятовано, пожежу ліквідовано.

                    "Інформація уточнюється та оновлюється. На місці залучені всі екстренні служби", - додали у ДСНС.

                    Нагадаємо

                    Станом на 4:30 було відомо про 14 постраждалих уналсдіок ворожої атаки в ніч на 14 листопада, серед них - вагітна жінка.

                    Кількість постраждалих на Київщині зросла до шести, серед них дитина14.11.25, 05:34 • 18696 переглядiв

                    Вадим Хлюдзинський

                    СуспільствоВійна в Україні
                    Війна в Україні
                    Київ