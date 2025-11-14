Кількість постраждалих на Київщині зросла до шести, серед них дитина

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київщину збільшилася до шести, серед них одна дитина. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує УНН.

За його словами, у Фастівському районі постраждав чоловік 1985 року народження. Із множинними ранами плеча його госпіталізовано до місцевої лікарні.

У Вишгородському районі травмовано трьох. У чоловіка 47 років різана рана передпліччя. Його госпіталізовано у місцеву лікарню. У дитини 7 років травма обличчя. Також травмовано чоловіка 56 років. З діагнозом забійна рана лобної ділянки голови його також госпіталізовано до лікарні