Кількість постраждалих на Київщині зросла до шести, серед них дитина

Київ • УНН

 • 18620 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Київщину постраждали шість осіб, серед них одна дитина. У Фастівському, Вишгородському та Бучанському районах зафіксовано пошкодження приватних будинків, складських приміщень та автомобілів.

Кількість постраждалих на Київщині зросла до шести, серед них дитина

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київщину збільшилася до шести, серед них одна дитина. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у Фастівському районі постраждав чоловік 1985 року народження. Із множинними ранами плеча його госпіталізовано до місцевої лікарні.

У Вишгородському районі травмовано трьох. У чоловіка 47 років різана рана передпліччя. Його госпіталізовано у місцеву лікарню. У дитини 7 років травма обличчя. Також травмовано чоловіка 56 років. З діагнозом забійна рана лобної ділянки голови його також госпіталізовано до лікарні

- розповів Калашник.

Він додав, що у Бучанському районі у жінки 1969 року народження посічена рука.

Загалом наслідки ворожої атаки фіксуються у пʼяти районах області. Під ударом приватні будинки, складські та виробничі приміщення, автомобілі людей

- констатував голова Київської ОВА.

Нагадаємо

В ніч на п'ятницю, 14 листопада, ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ворожим ударом опинились обʼєкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти. У Білій Церкві постраждав чоловік 55 років. З термічними опіками тіла він госпіталізований до місцевої лікарні.

