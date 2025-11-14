Ворог атакував Київщину ракетами та дронами: є постраждалий та пожежі
Київ • УНН
В ніч на 14 листопада ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами, постраждав 55-річний чоловік у Білій Церкві. Зафіксовані пожежі приватних будинків, складських приміщень та автомобіля в кількох районах області.
В ніч на п'ятницю, 14 листопада, ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує УНН.
Деталі
За його словами, під ворожим ударом опинились обʼєкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти.
На жаль, у Білій Церкві постраждав чоловік 55 років. З термічними опіками тіла він госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається
Він також констатував, що у Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах унаслідок атаки виникли пожежі приватних будинків.
"У Білоцерківському районі зафіксовано загорання складських приміщень. В Обухівському районі виникла пожежа легкового автомобіля. Більш детальна інформація згодом. Атака триває. Залишайтеся у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - резюмував голова Київської ОВА.
Нагадаємо
Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ сталося кілька пожеж, є постраждалі.
