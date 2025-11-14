Київ зазнає масованої комбінованої атаки ворога: влучання у житлові будинки, пожежі та поранені

Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ сталося кілька пожеж, є постраждалі. Про це повідомляє УНН із посиланням на столичну владу.

Деталі

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у Дніпровському районі сталося влучання БпЛА у житловий будинок.

Тим часом у Дарницькому районі палає автомобіль, також є звернення до медиків.

Виклик медиків зафіксовано і у Шевченківському районі столиці. А У Подільському районі виникла пожежа в житловому будинку орієнтовно на 10 поверсі.

Ворог атакує столицю ударними БпЛА та ракетами. Будь ласка, будьте в укриттях і не знімайте роботу ППО! - написав Ткаченко.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклики медиків у Шевченківський, Дарницький та Дніпровський райони. Крім того, за його словами, у Дарницькому районі уламки впали на територію школи.

У Подільському ще за однією адресою загоряння в багатоповерхівці, орієнтовно, на 12 поверсі. У Дніпровському двоє постраждалих. Одного з них медики госпіталізували - уточнив Кличко.

Нагадаємо

У Києві в ніч на п'ятницю, 14 листопада, було чути вибухи: перші пролунали близько 0:30, повторні - близько 0:45.

