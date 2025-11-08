У Печерському районі Києва виникла пожежа внаслідок атаки БпЛА
Київ • УНН
У ніч на 8 листопада в Печерському районі Києва уламки безпілотника впали у дворі житлового будинку. Внаслідок цього на двох ділянках виникла пожежа - загорілися автомобілі.
У ніч проти 8 листопада, у Печерському районі Києва уламки БпЛА впали у дворі житлового будинку. На двох локаціях сталося загоряння. Про це інформують Київський міський голова Віталій Кличко, керівник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.
У Печерському районі фіксуємо займання внаслідок атаки
За словами міського голови, попередньо сталося падіння уламків у дворі житлового будинку.
"На двох локаціях в Печерському районі загорілись авто. Інформація про постраждалих уточнюється" - додав він.
Нагадаємо
У Києві в ніч на 8 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Міська влада повідомила, що Сили протиповітряної оборони працюють по російських безпілотниках.
