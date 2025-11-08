У Києві працює ППО: росіяни атакують столицю дронами
Київ • УНН
У Києві в ніч на 8 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Міська влада повідомила, що Сили протиповітряної оборони працюють по російських безпілотниках.
У ніч проти 8 листопада у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Сили ППО працювали по російських безпілотниках. Про це інформує у Telegram Київська міська військова адміністрація (КМВА), передає УНН.
Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею
"Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - закликали в КМВА.
Нагадаємо
Внаслідок атаки рф на Дніпро в ніч на 8 листопада пошкоджено багатоповерхівку, постраждали 7 людей, зокрема двоє дітей. Також є руйнування у Самарівському районі, Павлограді та Синельниківському районі.
