У Києві працює ППО: росіяни атакують столицю дронами

7 листопада, 17:00 • 31899 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
7 листопада, 15:49 • 39636 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 45906 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 45478 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 41314 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 22504 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 54583 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 37471 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 39938 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 30651 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Румунську євродепутатку, яка грозилась "зламати ноги Зеленському", хочуть відправити до психлікарні7 листопада, 17:39 • 5740 перегляди
Трамп зустрів Орбана в Білому домі та висловився щодо зустрічі із путіним7 листопада, 17:42 • 5238 перегляди
Зеленський запросив президента Румунії до України та обговорив з ним спільні оборонні розробки та посилення ППО7 листопада, 17:48 • 4106 перегляди
Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності молодика, який співав російські пісні у формі поліцейського22:21 • 5076 перегляди
росіяни зруйнували КАБами заправку під Харковом: є постраждалі Photo22:38 • 6818 перегляди
У Києві працює ППО: росіяни атакують столицю дронами

Київ • УНН

 • 1358 перегляди

У Києві в ніч на 8 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Міська влада повідомила, що Сили протиповітряної оборони працюють по російських безпілотниках.

У Києві працює ППО: росіяни атакують столицю дронами

У ніч проти 8 листопада у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Сили ППО працювали по російських безпілотниках. Про це інформує у Telegram Київська міська військова адміністрація (КМВА), передає УНН.

Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею 

- йдеться у дописі.

"Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - закликали в КМВА.

Нагадаємо

Внаслідок атаки рф на Дніпро в ніч на 8 листопада пошкоджено багатоповерхівку, постраждали 7 людей, зокрема двоє дітей. Також є руйнування у Самарівському районі, Павлограді та Синельниківському районі.

росія знову масовано атакує енергетичну інфраструктуру України - Міненерго 08.11.25, 01:20 • 2170 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпро (місто)
Павлоград
Київ