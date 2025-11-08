У Дніпрі внаслідок удару рф по багатоповерхівці постраждали 7 людей, серед них двоє дітей
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Дніпро в ніч на 8 листопада пошкоджено багатоповерхівку, постраждали 7 людей, зокрема двоє дітей. Також є руйнування у Самарівському районі, Павлограді та Синельниківському районі.
У ніч проти 8 листопада, армія рф атакувала Дніпро. Внаслідок ворожого удару по багатоповерхівці постраждали 7 людей, серед них діти. Про це інформує тимчасово виконуючий обов’язки голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, міський голова Дніпра Борис Філатов, передає УНН.
Знову ворожа атака на область. У Дніпрі через влучання БпЛА пошкоджена багатоповерхівка
За його словами, зруйновані декілька квартир. Виникла пожежа.
Попередньо, 7 постраждалих. Серед них двоє дітей – 2 і 13 років. Інформація уточнюється
"У Самарівському районі зайнявся приватний будинок. Гучно також було у Павлограді. Понівечений магазин. У Синельниківському районі пошкоджена інфраструктура", - додав чиновник.
Як зазначив міський голова Борис Філатов, точну кількість загиблих/поранених у Дніпрі внаслідок ворожої атаки порахувати неможливо.
На жаль, до початку рятувальної операцііі ( поки не закінчиться обстріл та сигнал повітряної тривоги ) точну кількість загиблих/поранених порахувати неможливо
Також, поки що неможливо зʼясувати розмір пошкодженого майна.
Нагадаємо
У Дніпрі ввечері 6 листопада внаслідок атаки російських БПЛА постраждало 6 людей. Також пошкоджено житлові будинки.
росія знову масовано атакує енергетичну інфраструктуру України - Міненерго 08.11.25, 01:20 • 1296 переглядiв