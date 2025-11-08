У Дніпрі внаслідок удару рф по багатоповерхівці постраждали 7 людей, серед них двоє дітей

У ніч проти 8 листопада, армія рф атакувала Дніпро. Внаслідок ворожого удару по багатоповерхівці постраждали 7 людей, серед них діти. Про це інформує тимчасово виконуючий обов’язки голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, міський голова Дніпра Борис Філатов, передає УНН.

Знову ворожа атака на область. У Дніпрі через влучання БпЛА пошкоджена багатоповерхівка

За його словами, зруйновані декілька квартир. Виникла пожежа.

Попередньо, 7 постраждалих. Серед них двоє дітей – 2 і 13 років. Інформація уточнюється

"У Самарівському районі зайнявся приватний будинок. Гучно також було у Павлограді. Понівечений магазин. У Синельниківському районі пошкоджена інфраструктура", - додав чиновник.

Як зазначив міський голова Борис Філатов, точну кількість загиблих/поранених у Дніпрі внаслідок ворожої атаки порахувати неможливо.

На жаль, до початку рятувальної операцііі ( поки не закінчиться обстріл та сигнал повітряної тривоги ) точну кількість загиблих/поранених порахувати неможливо