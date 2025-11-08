В Днепре в результате удара РФ по многоэтажке пострадали 7 человек, среди них двое детей

В ночь на 8 ноября армия РФ атаковала Днепр. В результате вражеского удара по многоэтажке пострадали 7 человек, среди них дети. Об этом информирует временно исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко, мэр Днепра Борис Филатов, передает УНН.

Снова вражеская атака на область. В Днепре из-за попадания БпЛА повреждена многоэтажка

По его словам, разрушены несколько квартир. Возник пожар.

Предварительно, 7 пострадавших. Среди них двое детей – 2 и 13 лет. Информация уточняется

"В Самарском районе загорелся частный дом. Громко также было в Павлограде. Изуродован магазин. В Синельниковском районе повреждена инфраструктура", - добавил чиновник.

Как отметил мэр Борис Филатов, точное количество погибших/раненых в Днепре в результате вражеской атаки посчитать невозможно.

К сожалению, до начала спасательной операции (пока не закончится обстрел и сигнал воздушной тревоги) точное количество погибших/раненых посчитать невозможно