В Днепре в результате удара РФ по многоэтажке пострадали 7 человек, среди них двое детей
Киев • УНН
В результате атаки РФ на Днепр в ночь на 8 ноября повреждена многоэтажка, пострадали 7 человек, в том числе двое детей. Также есть разрушения в Самарском районе, Павлограде и Синельниковском районе.
В ночь на 8 ноября армия РФ атаковала Днепр. В результате вражеского удара по многоэтажке пострадали 7 человек, среди них дети. Об этом информирует временно исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко, мэр Днепра Борис Филатов, передает УНН.
Снова вражеская атака на область. В Днепре из-за попадания БпЛА повреждена многоэтажка
По его словам, разрушены несколько квартир. Возник пожар.
Предварительно, 7 пострадавших. Среди них двое детей – 2 и 13 лет. Информация уточняется
"В Самарском районе загорелся частный дом. Громко также было в Павлограде. Изуродован магазин. В Синельниковском районе повреждена инфраструктура", - добавил чиновник.
Как отметил мэр Борис Филатов, точное количество погибших/раненых в Днепре в результате вражеской атаки посчитать невозможно.
К сожалению, до начала спасательной операции (пока не закончится обстрел и сигнал воздушной тревоги) точное количество погибших/раненых посчитать невозможно
Также пока невозможно выяснить размер поврежденного имущества.
Напомним
В Днепре вечером 6 ноября в результате атаки российских БПЛА пострадали 6 человек. Также повреждены жилые дома.
