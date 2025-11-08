ukenru
7 ноября, 17:00 • 27553 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
7 ноября, 15:49 • 34540 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 41592 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 41414 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 38341 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 21989 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 52497 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 37260 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 39761 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 30513 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
В Днепре в результате удара РФ по многоэтажке пострадали 7 человек, среди них двое детей

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

В результате атаки РФ на Днепр в ночь на 8 ноября повреждена многоэтажка, пострадали 7 человек, в том числе двое детей. Также есть разрушения в Самарском районе, Павлограде и Синельниковском районе.

В Днепре в результате удара РФ по многоэтажке пострадали 7 человек, среди них двое детей

В ночь на 8 ноября армия РФ атаковала Днепр. В результате вражеского удара по многоэтажке пострадали 7 человек, среди них дети. Об этом информирует временно исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко, мэр Днепра Борис Филатов, передает УНН.

Снова вражеская атака на область. В Днепре из-за попадания БпЛА повреждена многоэтажка

- написал Гайваненко в своем Telegram-канале.

По его словам, разрушены несколько квартир. Возник пожар.

Предварительно, 7 пострадавших. Среди них двое детей – 2 и 13 лет. Информация уточняется

- говорится в сообщении главы и.о. главы Днепропетровской ОВА.

"В Самарском районе загорелся частный дом. Громко также было в Павлограде. Изуродован магазин. В Синельниковском районе повреждена инфраструктура", - добавил чиновник.

Как отметил мэр Борис Филатов, точное количество погибших/раненых в Днепре в результате вражеской атаки посчитать невозможно.

К сожалению, до начала спасательной операции (пока не закончится обстрел и сигнал воздушной тревоги) точное количество погибших/раненых посчитать невозможно

- подчеркнул он.

Также пока невозможно выяснить размер поврежденного имущества.

Напомним

В Днепре вечером 6 ноября в результате атаки российских БПЛА пострадали 6 человек. Также повреждены жилые дома.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Война в Украине
Днепр
Павлоград