Удар російських БПЛА по Дніпру 6 листопада: є постраждалі, пошкоджені житлові будинки
Київ • УНН
У Дніпрі ввечері 6 листопада внаслідок атаки російських БПЛА постраждало 6 людей. Також пошкоджено житлові будинки.
Внаслідок атаки російських БПЛА у Дніпрі увечері 6 листопада постраждало 6 людей, також пошкоджені житлові будинки. Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова і начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.
Деталі
Спочатку Гайваненко повідомляв, що через атаку постраждали 4 людей - 34-річна жінка і чоловіки 40, 42 і 57 років. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Він додав, що у місті пошкоджена чотириповерхівка. Дані щодо збитків, завданих ворогом, продовжують уточнюватися.
Пізніше начальник Дніпропетровської ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 6 людей. Він зазначив, що троє з них залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу.
Міський голова Борис Філатов повідомив, що внаслідок ворожої атаки у Дніпрі пошкоджено декілька житлових будинків.
Місто, насамперед лікарні та комунальні служби, працюють в повній координації з рятувальниками та ОВА
Нагадаємо
Увечері в четвер, 6 листопада, в Дніпрі пролунали вибухи через атаку російськими БПЛА. Вибухи почули у різних районах міста починаючи з 17:30 - також під ударом опинився Павлоград.
Влада області повідомила, що російські окупанти продовжують атакувати Дніпропетровщину, зокрема об'єкти енергетичної інфраструктури. Там додали, що в ніч на 7 листопада можливі нові атаки - жителів регіону закликали подбати про зарядження гаджетів і павербанків, а також зробити невеликий запас води на випадок перебоїв.