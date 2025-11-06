Удар российских БПЛА по Днепру 6 ноября: есть пострадавшие, повреждены жилые дома
Киев • УНН
В Днепре вечером 6 ноября в результате атаки российских БПЛА пострадали 6 человек. Также повреждены жилые дома.
В результате атаки российских БПЛА в Днепре вечером 6 ноября пострадали 6 человек, также повреждены жилые дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Днепра Бориса Филатова и начальника Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко.
Подробности
Сначала Гайваненко сообщал, что из-за атаки пострадали 4 человека - 34-летняя женщина и мужчины 40, 42 и 57 лет. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести. Он добавил, что в городе повреждено четырехэтажное здание. Данные по ущербу, нанесенному врагом, продолжают уточняться.
Позже начальник Днепропетровской ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до 6 человек. Он отметил, что трое из них остаются в больнице в состоянии средней тяжести. Им оказывают всю необходимую медпомощь.
Городской голова Борис Филатов сообщил, что в результате вражеской атаки в Днепре повреждено несколько жилых домов.
Город, прежде всего больницы и коммунальные службы, работают в полной координации со спасателями и ОВА
Напомним
Вечером в четверг, 6 ноября, в Днепре прогремели взрывы из-за атаки российскими БПЛА. Взрывы услышали в разных районах города начиная с 17:30 - также под ударом оказался Павлоград.
Власти области сообщили, что российские оккупанты продолжают атаковать Днепропетровщину, в частности объекты энергетической инфраструктуры. Там добавили, что в ночь на 7 ноября возможны новые атаки - жителей региона призвали позаботиться о зарядке гаджетов и павербанков, а также сделать небольшой запас воды на случай перебоев.