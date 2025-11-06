Удар российских БПЛА по Днепру 6 ноября: есть пострадавшие, повреждены жилые дома

ukenru
Эксклюзив
14:11 • 23485 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 32945 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 23453 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 23805 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 48854 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 34484 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 37579 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49982 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38968 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32724 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кинбурнская коса разрушена: экологи и военные сообщают о катастрофических последствиях6 ноября, 09:24 • 18660 просмотра
В Киеве расследуют исчезновение начальника отделения полиции и арестованных средств6 ноября, 09:36 • 17000 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 29938 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 27552 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов13:00 • 17995 просмотра
публикации
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
14:11 • 23488 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов13:00 • 18223 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 27764 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 30158 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 48856 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Ульф Кристерссон
Дмитрий Кулеба
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Германия
Днепр
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 26002 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 26342 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 28156 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 44598 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 48664 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Saab JAS 39 Gripen
Грибы
Нью-Йорк Таймс

Удар российских БПЛА по Днепру 6 ноября: есть пострадавшие, повреждены жилые дома

Киев • УНН

 • 2002 просмотра

В Днепре вечером 6 ноября в результате атаки российских БПЛА пострадали 6 человек. Также повреждены жилые дома.

Удар российских БПЛА по Днепру 6 ноября: есть пострадавшие, повреждены жилые дома

В результате атаки российских БПЛА в Днепре вечером 6 ноября пострадали 6 человек, также повреждены жилые дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Днепра Бориса Филатова и начальника Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко.

Подробности

Сначала Гайваненко сообщал, что из-за атаки пострадали 4 человека - 34-летняя женщина и мужчины 40, 42 и 57 лет. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести. Он добавил, что в городе повреждено четырехэтажное здание. Данные по ущербу, нанесенному врагом, продолжают уточняться.

Позже начальник Днепропетровской ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до 6 человек. Он отметил, что трое из них остаются в больнице в состоянии средней тяжести. Им оказывают всю необходимую медпомощь.

Городской голова Борис Филатов сообщил, что в результате вражеской атаки в Днепре повреждено несколько жилых домов.

Город, прежде всего больницы и коммунальные службы, работают в полной координации со спасателями и ОВА

- написал Филатов.

Напомним

Вечером в четверг, 6 ноября, в Днепре прогремели взрывы из-за атаки российскими БПЛА. Взрывы услышали в разных районах города начиная с 17:30 - также под ударом оказался Павлоград.

Власти области сообщили, что российские оккупанты продолжают атаковать Днепропетровщину, в частности объекты энергетической инфраструктуры. Там добавили, что в ночь на 7 ноября возможны новые атаки - жителей региона призвали позаботиться о зарядке гаджетов и павербанков, а также сделать небольшой запас воды на случай перебоев.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Днепр