Дніпропетровщина готується до нових атак росіян: жителів закликали зарядити гаджети і зробити запаси води
Київ • УНН
російські окупанти продовжують атакувати Дніпропетровщину, зокрема об'єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до постраждалих та значних руйнувань. Начальник Дніпропетровської облради повідомив про можливі нові атаки в ніч на 7 листопада, закликаючи жителів регіону підготуватися.
російські окупанти продовжують атакувати Дніпропетровщину, зокрема об’єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
Деталі
Чиновник зазначив, що в ніч з 6 на 7 листопада можливі нові атаки на регіон. Він закликав жителів населених пунктів області подбати про зарядження гаджетів і павербанків, а також зробити невеликий запас води на випадок перебоїв.
Залишайтеся в безпечних місцях в разі тривоги, реагуйте на сирени. Бережіть себе та рідних
Водночас начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомив, що внаслідок удару російських БПЛА по Дніпру увечері 6 листопада є постраждалі.
Також він додав, що впродовж дня під ударом була Нікопольщина - райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська, Томаківська громади. Агресор цілив артилерією та безпілотниками. Понівечені фермерське господарство, п’ятиповерхівка, 2 приватні будинки, господарська споруда, гараж.
По Межівській громаді Синельниківщини противник влучив КАБ та дроном. Зруйновані 2 оселі, 15 - пошкоджені. За уточненими даними, через атаку БПЛА цієї ночі у Васильківській громаді потрощені понад 20 будинків. У Павлограді продовжується ліквідація наслідків удару по критичній інфраструктурі. Досі знеструмлена частина населених пунктів Павлоградського та Синельниківського районів
Як зазначив Гайваненко, від генераторів працюють лікарні, подається водопостачання. Без централізованої послуги перебувають населені пункти Шахтарське і Тернівка. Вони забезпечені запасом води. Енергетики роблять максимум, аби все заживити.
Нагадаємо
Увечері в четвер, 6 листопада, в Дніпрі пролунали вибухи через атаку російськими БПЛА. Вибухи почули у різних районах міста починаючи з 17:30 – також під ударом опинився Павлоград.