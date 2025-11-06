Дніпропетровщина готується до нових атак росіян: жителів закликали зарядити гаджети і зробити запаси води

російські окупанти продовжують атакувати Дніпропетровщину, зокрема об’єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.

Чиновник зазначив, що в ніч з 6 на 7 листопада можливі нові атаки на регіон. Він закликав жителів населених пунктів області подбати про зарядження гаджетів і павербанків, а також зробити невеликий запас води на випадок перебоїв.

Залишайтеся в безпечних місцях в разі тривоги, реагуйте на сирени. Бережіть себе та рідних

Водночас начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомив, що внаслідок удару російських БПЛА по Дніпру увечері 6 листопада є постраждалі.

Також він додав, що впродовж дня під ударом була Нікопольщина - райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська, Томаківська громади. Агресор цілив артилерією та безпілотниками. Понівечені фермерське господарство, п’ятиповерхівка, 2 приватні будинки, господарська споруда, гараж.

По Межівській громаді Синельниківщини противник влучив КАБ та дроном. Зруйновані 2 оселі, 15 - пошкоджені. За уточненими даними, через атаку БПЛА цієї ночі у Васильківській громаді потрощені понад 20 будинків. У Павлограді продовжується ліквідація наслідків удару по критичній інфраструктурі. Досі знеструмлена частина населених пунктів Павлоградського та Синельниківського районів