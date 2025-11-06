ukenru
14:11 • 16746 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 23881 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 19223 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 19855 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 43404 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 33424 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 36779 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49720 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38817 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32557 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Днепропетровщина готовится к новым атакам россиян: жителей призвали зарядить гаджеты и сделать запасы воды

Киев • УНН

 • 926 просмотра

российские оккупанты продолжают атаковать Днепропетровщину, в частности объекты энергетической инфраструктуры, что привело к пострадавшим и значительным разрушениям. Начальник Днепропетровского облсовета сообщил о возможных новых атаках в ночь на 7 ноября, призывая жителей региона подготовиться.

Днепропетровщина готовится к новым атакам россиян: жителей призвали зарядить гаджеты и сделать запасы воды

российские оккупанты продолжают атаковать Днепропетровщину, в частности объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Подробности

Чиновник отметил, что в ночь с 6 на 7 ноября возможны новые атаки на регион. Он призвал жителей населенных пунктов области позаботиться о зарядке гаджетов и павербанков, а также сделать небольшой запас воды на случай перебоев.

Оставайтесь в безопасных местах в случае тревоги, реагируйте на сирены. Берегите себя и родных

- добавил Лукашук.

В то же время начальник Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко сообщил, что в результате удара российских БПЛА по Днепру вечером 6 ноября есть пострадавшие.

Также он добавил, что в течение дня под ударом была Никопольщина – райцентр, Марганецкая, Красногригорьевская, Покровская, Томаковская общины. Агрессор целил артиллерией и беспилотниками. Изуродованы фермерское хозяйство, пятиэтажка, 2 частных дома, хозяйственная постройка, гараж.

По Межевской общине Синельниковщины противник попал КАБ и дроном. Разрушены 2 дома, 15 - повреждены. По уточненным данным, из-за атаки БПЛА этой ночью в Васильковской общине разбиты более 20 домов. В Павлограде продолжается ликвидация последствий удара по критической инфраструктуре. До сих пор обесточена часть населенных пунктов Павлоградского и Синельниковского районов

 - говорится в сообщении.

Как отметил Гайваненко, от генераторов работают больницы, подается водоснабжение. Без централизованной услуги находятся населенные пункты Шахтерское и Терновка. Они обеспечены запасом воды. Энергетики делают максимум, чтобы все запитать.

Напомним

Вечером в четверг, 6 ноября, в Днепре прозвучали взрывы из-за атаки российскими БПЛА. Взрывы услышали в разных районах города начиная с 17:30 – также под ударом оказался Павлоград.

Евгений Устименко

