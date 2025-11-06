Днепропетровщина готовится к новым атакам россиян: жителей призвали зарядить гаджеты и сделать запасы воды

российские оккупанты продолжают атаковать Днепропетровщину, в частности объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Чиновник отметил, что в ночь с 6 на 7 ноября возможны новые атаки на регион. Он призвал жителей населенных пунктов области позаботиться о зарядке гаджетов и павербанков, а также сделать небольшой запас воды на случай перебоев.

Оставайтесь в безопасных местах в случае тревоги, реагируйте на сирены. Берегите себя и родных

В то же время начальник Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко сообщил, что в результате удара российских БПЛА по Днепру вечером 6 ноября есть пострадавшие.

Также он добавил, что в течение дня под ударом была Никопольщина – райцентр, Марганецкая, Красногригорьевская, Покровская, Томаковская общины. Агрессор целил артиллерией и беспилотниками. Изуродованы фермерское хозяйство, пятиэтажка, 2 частных дома, хозяйственная постройка, гараж.

По Межевской общине Синельниковщины противник попал КАБ и дроном. Разрушены 2 дома, 15 - повреждены. По уточненным данным, из-за атаки БПЛА этой ночью в Васильковской общине разбиты более 20 домов. В Павлограде продолжается ликвидация последствий удара по критической инфраструктуре. До сих пор обесточена часть населенных пунктов Павлоградского и Синельниковского районов