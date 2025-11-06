Днепропетровщина готовится к новым атакам россиян: жителей призвали зарядить гаджеты и сделать запасы воды
Киев • УНН
российские оккупанты продолжают атаковать Днепропетровщину, в частности объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
Подробности
Чиновник отметил, что в ночь с 6 на 7 ноября возможны новые атаки на регион. Он призвал жителей населенных пунктов области позаботиться о зарядке гаджетов и павербанков, а также сделать небольшой запас воды на случай перебоев.
Оставайтесь в безопасных местах в случае тревоги, реагируйте на сирены. Берегите себя и родных
В то же время начальник Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко сообщил, что в результате удара российских БПЛА по Днепру вечером 6 ноября есть пострадавшие.
Также он добавил, что в течение дня под ударом была Никопольщина – райцентр, Марганецкая, Красногригорьевская, Покровская, Томаковская общины. Агрессор целил артиллерией и беспилотниками. Изуродованы фермерское хозяйство, пятиэтажка, 2 частных дома, хозяйственная постройка, гараж.
По Межевской общине Синельниковщины противник попал КАБ и дроном. Разрушены 2 дома, 15 - повреждены. По уточненным данным, из-за атаки БПЛА этой ночью в Васильковской общине разбиты более 20 домов. В Павлограде продолжается ликвидация последствий удара по критической инфраструктуре. До сих пор обесточена часть населенных пунктов Павлоградского и Синельниковского районов
Как отметил Гайваненко, от генераторов работают больницы, подается водоснабжение. Без централизованной услуги находятся населенные пункты Шахтерское и Терновка. Они обеспечены запасом воды. Энергетики делают максимум, чтобы все запитать.
Напомним
Вечером в четверг, 6 ноября, в Днепре прозвучали взрывы из-за атаки российскими БПЛА. Взрывы услышали в разных районах города начиная с 17:30 – также под ударом оказался Павлоград.