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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28593 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Марганец, трое раненых

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Били артиллерией и дронами-камикадзе: оккупанты более 15 раз обстреляли Никопольский район

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Агрессор обстрелял Днепропетровскую область, ранив двух мужчин и повредив несколько домов

Вражеские войска обстреляли Марганец на Днепропетровщине, ранив двух мужчин. Повреждены 7 жилых домов, хозяйственные постройки, электросети и газопроводы. В Кривом Роге продолжаются спасательные работы.

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Террористы обстреляли Днепропетровскую область: жертв нет

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Враг 15 раз атаковал Никопольщину на Днепропетровщине: пострадал человек, повреждена инфраструктура

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Днепропетровская область ночью подверглась вражеским атакам артиллерией и дронами

Враг атаковал Никопольский район Днепропетровской области артиллерией и камикадзе-дронами. Обстрелы продолжались с вечера до утра, затронув Никополь и Марганецкую громаду, но обошлось без жертв.

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Российские войска атаковали Никопольщину дронами и артиллерией

Вечером 13 и утром 14 августа армия РФ обстреляла Никопольщину дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. По данным главы ОВА, погибших и раненых нет, последствия атак уточняются.

Общество • 14 августа, 05:05 • 36881 просмотра

Оккупанты весь день обстреливали Никопольский район: ранен мужчина, повреждены здания

Российские военные обстреляли Никопольский район артиллерией и дронами-камикадзе. Пострадал 69-летний мужчина, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и инфраструктура.

Война • 31 июля, 15:41 • 33958 просмотра

россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: есть раненые и разрушения

Российские войска обстреляли Днепропетровскую область дронами и артиллерией. В результате атак ранены трое подростков, повреждены дома и сельхозпредприятие, погибло 100 домашних птиц.

Общество • 23 июля, 17:00 • 45064 просмотра

Удар по Марганцу: враг попал в дом семейного типа с 12 детьми - МВД

В Марганце Днепропетровской области российский беспилотник атаковал дом семейного типа, где жили 12 детей. Трое подростков 13-14 лет получили осколочные ранения и были госпитализированы.

Война • 23 июля, 11:07 • 39662 просмотра

Трое детей ранены из-за атаки рф дроном в Днепропетровской области

Российская армия атаковала Марганец дроном-камикадзе. Трое подростков 13-14 лет получили осколочные ранения средней тяжести и были госпитализированы. Повреждены частные дома.

Война • 23 июля, 08:38 • 32994 просмотра

Войска рф атаковали Днепропетровскую область артиллерией и беспилотниками, жертв нет

В Днепропетровской области вражеская армия атаковала артиллерийскими снарядами и беспилотниками-камикадзе до позднего вечера и раннего утра, но о жертвах не сообщалось, хотя материальный ущерб оценивается.

Общество • 17 июля, 04:58 • 38262 просмотра

россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: в результате обстрелов произошли пожары

Российские войска атаковали Никопольский район с помощью беспилотников и артиллерии, вызвав пожары, повредив дома, здания, транспортные средства, линии электропередач и газопровод, но обошлось без жертв.

Война • 16 июля, 15:49 • 25682 просмотра

Вражеский обстрел повредил дом в Днепропетровской области

В Днепропетровской области был поврежден частный дом из-за обстрелов войсками агрессора с использованием беспилотников-камикадзе. К счастью, сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало.

Общество • 16 июля, 04:45 • 106313 просмотра

Враг накрыл артиллерийским огнем и бил дронами: в Никопольском районе повреждено предприятие и четырехэтажка

В Никопольском районе Днепропетровской области в результате российских обстрелов повреждены промышленное предприятие, четырехэтажный дом, 10 частных домов, хозяйственные постройки, гараж, легковые и грузовые автомобили, а также перебита линия электропередач.

Война • 15 июля, 15:52 • 54461 просмотра

Враг ударил по Никопольщине из беспилотников и артиллерии

Российские войска атаковали Никопольский район с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив дома, гараж, заправку и линию электропередач, но обошлось без жертв.

Общество • 15 июля, 04:40 • 32419 просмотра

россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду и Никополь: есть повреждения

Российские войска обстреляли Марганецкую громаду и Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, повредив инфраструктуру, частный дом и хозяйственную постройку.

Война • 13 июля, 06:48 • 21731 просмотра

Враг бил по Никопольщине дронами-камикадзе и артиллерией: изуродованы газопровод и линия электропередач

Сегодня Никопольский район Днепропетровской области подвергся вражеским обстрелам, в результате которых были повреждены газопровод, линия электропередач, объекты инфраструктуры, здания и транспортные средства, два человека получили ранения.

Война • 11 июля, 16:05 • 18685 просмотра

Ночные атаки на Днепропетровщине: загорелся пожар из-за падения обломков и повреждена инфраструктура

На Днепропетровщине ночью загорелась сухая трава из-за падения обломков уничтоженного вражеского БПЛА, а оккупанты также повредили инфраструктуру, обстреляв Никополь и Марганецкую громаду.

Общество • 10 июля, 04:53 • 20618 просмотра

Количество пострадавших в результате атаки рф на Днепр возросло до 53 - ОВА

В Днепре количество раненых в результате вражеского обстрела возросло до 53 человек, 4 из них в тяжелом состоянии. Кроме того, агрессор продолжает обстреливать Никопольский район, повреждая инфраструктуру и разрушая здания.

Война • 3 июля, 15:42 • 35652 просмотра