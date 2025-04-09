В результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадали 4 человека, среди которых 12-летняя девочка. Повреждены отель, 5 многоэтажек, объект культуры, банк, 2 магазина и 14 автомобилей.
В результате обстрелов в Кривом Роге пострадали 17 человек, 8 из которых находятся в больнице. Повреждены гостиница, магазин, админздание, учебное заведение, 7 многоквартирных домов и около 15 автомобилей.
Российские войска обстреляли Марганец на Днепропетровщине. Ранены три человека, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и коммуникации.
Российские войска обстреляли Днепропетровскую область, ранив беременную женщину и 4-летнего мальчика. Повреждены инфраструктура, частные дома, хозяйственные постройки и коммуникации в нескольких громадах.
российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области ночью 13 октября. Использовалась тяжелая артиллерия, РСЗО «Град» и дрон-камикадзе, пострадавших нет.
Российские войска атаковали два района Днепропетровской области дронами и артиллерией. В результате обстрелов ранены двое мужчин, повреждены жилые дома и инфраструктура.
Вражеские войска атаковали райцентр и Марганецкую громаду Днепропетровской области. Использовались дроны-камикадзе и артиллерия, повреждена инфраструктура, но пострадавших нет.
Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровщины артиллерией и дронами-камикадзе. Обстрелы задели Никополь и четыре громады, повреждена инфраструктура, жертв среди населения нет.
Вражеские войска обстреляли Марганец на Днепропетровщине, ранив двух мужчин. Повреждены 7 жилых домов, хозяйственные постройки, электросети и газопроводы. В Кривом Роге продолжаются спасательные работы.
Вечером 25 сентября оккупанты атаковали Никопольщину, используя беспилотники, артиллерию и «Грады». По предварительным данным, обстрелы Никополя и Марганецкой громады обошлись без жертв и пострадавших.
Ночью над Днепропетровской областью сбито 5 вражеских дронов. Враг обстрелял Никопольский район, поврежден частный дом. В Синельниковском районе из-за атаки загорелось здание.
Захватчики атаковали Никополь, Марганец и другие громады Днепропетровской области. Использовались артиллерия, РСЗО «Град» и дроны-камикадзе, последствия обстрелов выясняются.
В результате артиллерийского обстрела Марганца пострадали три человека, включая 9-летнего мальчика. Повреждены автомобили, магазины и жилые дома, последствия атаки уточняются.
Российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, используя дрон-камикадзе и артиллерию. Повреждена хозяйственная постройка, жертв среди населения нет.
Российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровщины артиллерией и дронами. Пострадал 30-летний мужчина, повреждена инфраструктура, база отдыха, газопровод и линия электропередач.
Враг атаковал Никопольский район Днепропетровской области артиллерией и камикадзе-дронами. Обстрелы продолжались с вечера до утра, затронув Никополь и Марганецкую громаду, но обошлось без жертв.
Вечером 13 и утром 14 августа армия РФ обстреляла Никопольщину дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. По данным главы ОВА, погибших и раненых нет, последствия атак уточняются.
Российские военные обстреляли Никопольский район артиллерией и дронами-камикадзе. Пострадал 69-летний мужчина, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и инфраструктура.
Российские войска обстреляли Днепропетровскую область дронами и артиллерией. В результате атак ранены трое подростков, повреждены дома и сельхозпредприятие, погибло 100 домашних птиц.
В Марганце Днепропетровской области российский беспилотник атаковал дом семейного типа, где жили 12 детей. Трое подростков 13-14 лет получили осколочные ранения и были госпитализированы.
Российская армия атаковала Марганец дроном-камикадзе. Трое подростков 13-14 лет получили осколочные ранения средней тяжести и были госпитализированы. Повреждены частные дома.
В Днепропетровской области вражеская армия атаковала артиллерийскими снарядами и беспилотниками-камикадзе до позднего вечера и раннего утра, но о жертвах не сообщалось, хотя материальный ущерб оценивается.
Российские войска атаковали Никопольский район с помощью беспилотников и артиллерии, вызвав пожары, повредив дома, здания, транспортные средства, линии электропередач и газопровод, но обошлось без жертв.
В Днепропетровской области был поврежден частный дом из-за обстрелов войсками агрессора с использованием беспилотников-камикадзе. К счастью, сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало.
В Никопольском районе Днепропетровской области в результате российских обстрелов повреждены промышленное предприятие, четырехэтажный дом, 10 частных домов, хозяйственные постройки, гараж, легковые и грузовые автомобили, а также перебита линия электропередач.
Российские войска атаковали Никопольский район с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив дома, гараж, заправку и линию электропередач, но обошлось без жертв.
Российские войска обстреляли Марганецкую громаду и Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, повредив инфраструктуру, частный дом и хозяйственную постройку.
Сегодня Никопольский район Днепропетровской области подвергся вражеским обстрелам, в результате которых были повреждены газопровод, линия электропередач, объекты инфраструктуры, здания и транспортные средства, два человека получили ранения.
На Днепропетровщине ночью загорелась сухая трава из-за падения обломков уничтоженного вражеского БПЛА, а оккупанты также повредили инфраструктуру, обстреляв Никополь и Марганецкую громаду.
В Днепре количество раненых в результате вражеского обстрела возросло до 53 человек, 4 из них в тяжелом состоянии. Кроме того, агрессор продолжает обстреливать Никопольский район, повреждая инфраструктуру и разрушая здания.