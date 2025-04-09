Количество пострадавших в результате атаки рф на Днепр возросло до 53 - ОВА

В Днепре количество раненых в результате вражеского обстрела возросло до 53 человек, 4 из них в тяжелом состоянии. Кроме того, агрессор продолжает обстреливать Никопольский район, повреждая инфраструктуру и разрушая здания.