Зеленский анонсировал Ставку после отчетов об "имеющихся дефицитах в поставках" от боевых бригад

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о работе с боевыми бригадами и о том, что есть понимание необходимости наращивания НРК, а также зафиксированы имеющиеся дефициты в поставках, анонсировав Ставку по вопросам, обсужденным сегодня, пишет УНН.

Детали

"Сегодня – наши воины, боевые бригады: 31-я и 67-я механизированные, 20-й армейский корпус. Хочу поблагодарить вас, воины! Сегодня здесь у нас много работы с бригадами, и я благодарен за честность в оценках", - отметил Зеленский в традиционном вечернем обращении в пятницу.

По его словам, есть понимание, что "нужно больше НРК и более высокие характеристики НРК".

"Будем стараться еще добавить финансирование, в частности чтобы бригады могли дорабатывать свои разработки, и чтобы прямо здесь, на месте, под конкретные задачи оперативно делалось все необходимое. Спасибо каждому воину и всем нашим командирам, которые действительно креативны в разработках и креативны в своих решениях. Все, что помогает защищать жизни наших воинов и уничтожать оккупанта, – все будет поддерживаться", - отметил Президент.

Зафиксировали имеющиеся дефициты в поставках – я проведу Ставку по тому, что сегодня мы обсудили - подчеркнул Зеленский.

По его словам, подробно говорили о логистике – логистике всех типов, и это обеспечение наших позиций, а также такие вещи, как ремонт дорог на всей территории рядом с фронтом. "Днепровщине в частности нужно над этим поработать больше, качество дорог – это скорость спасения раненых воинов прежде всего. Важные вещи также были по защите Никополя и Марганца – очень тяжелая угроза дронов. Отдельное внимание – Донетчине и ключевым направлениям обороны в регионе. Спасибо всем, кто сражается ради Украины, всем, кто защищает государство и помнит о побратимах – помогает и заботится", - указал Президент.

