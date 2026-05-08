Победили один нацизм, победим и другой — Зеленский посетил Александровское направление и встретился с военными
Киев • УНН
Президент встретился с бойцами 31-й ОМБр на Александровском направлении и вручил награды. Наземные дроны обеспечивают 60% логистики этого подразделения.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с воинами 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого, которая держит оборону на Александровском направлении, что на стыке Донецкой, Днепровской и Запорожской областей, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
На пункте управления 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого Президент Владимир Зеленский вместе с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским встретились с воинами подразделения. 31-я ОМБр ведет оборонительные действия на Александровском направлении, что на стыке Донецкой, Днепровской и Запорожской областей.
Александр Сырский доложил Главе государства, что несмотря на объявленное прекращение огня враг не уменьшил штурмовые действия.
Президент также заслушал доклад командира бригады Ивана Шаламаги об оперативной обстановке в полосе обороны 31-й ОМБр, взаимодействии со смежными подразделениями, которые выполняют контрнаступательные действия на этом направлении и оттесняют врага к границам Днепровщины.
Глава государства поблагодарил защитников за службу и отметил их орденами Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" II–III степеней.
Хочу вас поблагодарить в этот день и пожелать победы в нашей войне. Поблагодарить за защиту Украины, нашего суверенитета. Уверен, что победили один нацизм, победим и другой. Желаю здоровья вашим родным, близким. Держитесь, берегите себя. Сегодня на ваших плечах – защита нашего государства
Президент обсудил с командирами батальонов и рот особенности службы иностранцев в бригаде, их рекрутинг, подготовку и интеграцию. Также подробно речь шла о развитии направления НРК. Воины 31-й ОМБр представили собственную распределенную систему логистики мелкими дешевыми наземными дронами, которая позволяет уменьшить уровень материальных потерь. В частности, 60 % логистики подразделения выполняют дроны.
Отдельное внимание – возможности выделить отдельное финансирование для бригад на направление инноваций (R&D). Зеленский отметил, что соответствующие ведомства и военные на своем уровне проработают этот вопрос, резюмировали в ОП.
