С российской стороны даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было, Украина будет действовать зеркально - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с более чем 140 обстрелами и более 850 дронами за ночь с российской стороны даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было, и, как и по итогам прошлых суток, по итогам сегодняшних Украина будет действовать зеркально, пишет УНН.

Детали

"В течение минувшей ночи российская армия продолжила наносить удары по украинским позициям. По состоянию на 7 утра было зафиксировано уже более 140 обстрелов позиций на фронте. россияне провели за эту ночь 10 штурмовых действий, и больше всего – на Славянском направлении. Также нанесли более 850 ударов дронами различных типов: FPV, "Ланцет" и другие. Были и ударные дроны", - отметил Зеленский в соцсетях.

По его словам, не прекращалось и применение дронов-разведчиков в небе прифронтовых громад.

Все это четко свидетельствует о том, что с российской стороны даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было. Как и по итогам прошлых суток, по итогам сегодняшних Украина будет действовать зеркально. Мы будем защищать наши позиции и жизни людей. россия должна завершать свою войну, и каждый реально это заметит, когда движение к миру начнется. Слава Украине! - подчеркнул Зеленский.

