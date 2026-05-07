"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
Зеленский подтвердил ряд встреч Умерова с представителями Трампа и дал три ключевые задачи
Профсоюзы поддерживают обновление Трудового кодекса, но выступают против локаута и сужения прав работников - Бызов
Налогообложение лизинга транспорта как роялти юридически необоснованно — юрист
Международные резервы сократились еще на 7% - ОВГЗ и помощь партнеров не перекрыли продажу валюты и выплату долга
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
Праздники 8 и 9 мая - что отмечают в Украине и в чем разница
В Украине отменили ограничения на выезд за границу для ряда женщин-чиновниц. Министров и нардепов это не касается
рф хочет вывезти новый урожай зерна и разграбить 18 месторождений на оккупированном юге Украины. Зеленский обещает противодействовать
рф объявила "перемирие" с 8 по 10 мая и снова пригрозила массированным ударом по Киеву за попытку сорвать парад

Киев • УНН

 • 154 просмотра

россия объявила прекращение огня с 8 по 10 мая. минобороны рф угрожает ударом по Киеву в случае попыток сорвать празднование в москве.

рф объявила "перемирие" с 8 по 10 мая и снова пригрозила массированным ударом по Киеву за попытку сорвать парад

россия заявила о введении так называемого "перемирия" с 8 по 10 мая в честь празднования 9 мая. Одновременно минобороны рф снова пригрозило Украине "массированным ракетным ударом по центру Киева" в случае попыток атаковать москву во время парада. Об этом сообщает министерство обороны рф, передает УНН.

Детали

В российском ведомстве заявили, что по решению диктатора владимира путина с 00:00 8 мая до 10 мая российская сторона якобы прекращает боевые действия.

В заявлении говорится, что российские войска должны прекратить применение артиллерии, ракетного вооружения, дальнобойного высокоточного оружия и ударных беспилотников.

В то же время минобороны рф призвало Украину "последовать примеру" москвы.

Однако одновременно российская сторона выступила с прямыми угрозами в адрес Киева.

В заявлении сказано, что в случае "попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины победы" в москве Вооруженные силы рф якобы нанесут "массированный ракетный удар по центру Киева".

Также российское минобороны призвало гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств "своевременно покинуть город".

На фоне этих заявлений россия продолжает ежедневные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре. Ранее Украина неоднократно заявляла о готовности к реальному прекращению огня, однако москва продолжала боевые действия.

Напомним

В рф снова принялись угрожать ударами по "центрам принятия решений", если Киев "реализует преступные замыслы в дни празднования победы". Об этом заявила спикер мид рф мария захарова и посоветовала зарубежным странам заблаговременно эвакуировать своих дипломатов из Киева.

Заметим, что Украина объявила перемирие в ночь на 6 мая, но рф его не поддержала и продолжила атаки на мирные украинские города.

Кроме того, рф уже не впервые на этой неделе угрожает Украине массированной атакой по Киеву.

Андрей Тимощенков

