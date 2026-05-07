рф объявила "перемирие" с 8 по 10 мая и снова пригрозила массированным ударом по Киеву за попытку сорвать парад
Киев • УНН
россия объявила прекращение огня с 8 по 10 мая. минобороны рф угрожает ударом по Киеву в случае попыток сорвать празднование в москве.
россия заявила о введении так называемого "перемирия" с 8 по 10 мая в честь празднования 9 мая. Одновременно минобороны рф снова пригрозило Украине "массированным ракетным ударом по центру Киева" в случае попыток атаковать москву во время парада. Об этом сообщает министерство обороны рф, передает УНН.
Детали
В российском ведомстве заявили, что по решению диктатора владимира путина с 00:00 8 мая до 10 мая российская сторона якобы прекращает боевые действия.
В заявлении говорится, что российские войска должны прекратить применение артиллерии, ракетного вооружения, дальнобойного высокоточного оружия и ударных беспилотников.
В то же время минобороны рф призвало Украину "последовать примеру" москвы.
Однако одновременно российская сторона выступила с прямыми угрозами в адрес Киева.
В заявлении сказано, что в случае "попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины победы" в москве Вооруженные силы рф якобы нанесут "массированный ракетный удар по центру Киева".
Также российское минобороны призвало гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств "своевременно покинуть город".
На фоне этих заявлений россия продолжает ежедневные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре. Ранее Украина неоднократно заявляла о готовности к реальному прекращению огня, однако москва продолжала боевые действия.
Напомним
В рф снова принялись угрожать ударами по "центрам принятия решений", если Киев "реализует преступные замыслы в дни празднования победы". Об этом заявила спикер мид рф мария захарова и посоветовала зарубежным странам заблаговременно эвакуировать своих дипломатов из Киева.
Заметим, что Украина объявила перемирие в ночь на 6 мая, но рф его не поддержала и продолжила атаки на мирные украинские города.
Кроме того, рф уже не впервые на этой неделе угрожает Украине массированной атакой по Киеву.
