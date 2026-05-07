Зеленский констатировал продолжение нарушений рф инициированного Украиной режима тишины и обещает ответ на действия россии "в зеркальном порядке"

Вчера и сегодня инициированный Украиной режим тишины нарушается россией, и Украина будет действовать справедливо, "в зеркальном порядке и в ответ на российские удары – наши дальнобойные санкции, в ответ на готовность россии перейти к дипломатии будем идти путем дипломатии", сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

"С начала этих суток российская армия наносит удары по Украине во всех формах: ударные дроны, ракетные удары, обстрелы и штурмы на фронте, применение авиационных бомб. Только за время с начала суток и на утро было уже около 100 ударных дронов, десятки штурмовых действий на ключевых направлениях фронта, а также десятки авиаударов", - написал Зеленский в соцсетях.

По его данным, "зафиксированы значительные повреждения гражданских объектов в Харьковской, Сумской, Донецкой, Херсонской областях". "Были и удары по локомотивам и инфраструктуре Укрзализныци в нескольких регионах. Украинская энергетика остается неизменной российской мишенью", - указал Президент.

"Все это свидетельствует о том, что россия не рассматривает всерьез возможность прекратить огонь и единственное, что продолжает беспокоить российское руководство, – это краткосрочная тишина на Красной площади. россия продолжает убивать людей и совершенно неадекватно беспокоится только о нескольких часах тишины в одной части москвы", - отметил Зеленский.

Украина будет действовать справедливо – изо дня в день. Мы предлагали тишину с полуночи 6 мая. Вчера и сегодня этот режим нарушается россией. В зеркальном порядке и в ответ на российские удары – наши дальнобойные санкции, в ответ на готовность россии перейти к дипломатии будем идти путем дипломатии