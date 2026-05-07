Зеленский констатировал продолжение нарушений рф инициированного Украиной режима тишины и обещает ответ на действия россии "в зеркальном порядке"

$43.850.1251.610.22
ukenru
Эксклюзив
11:20 • 708 просмотра
Налогообложение лизинга транспорта как роялти юридически необоснованно — юрист
08:41 • 7140 просмотра
Международные резервы сократились еще на 7% - ОВГЗ и помощь партнеров не перекрыли продажу валюты и выплату долга
Эксклюзив
07:20 • 22232 просмотра
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
06:31 • 24574 просмотра
Праздники 8 и 9 мая - что отмечают в Украине и в чем разницаPhotoVideo
6 мая, 17:36 • 24419 просмотра
В Украине отменили ограничения на выезд за границу для ряда женщин-чиновниц. Министров и нардепов это не касается
6 мая, 14:08 • 47049 просмотра
рф хочет вывезти новый урожай зерна и разграбить 18 месторождений на оккупированном юге Украины. Зеленский обещает противодействовать
6 мая, 13:37 • 66819 просмотра
Румыния погружается в политический кризис после падения проевропейского правительства
6 мая, 12:56 • 43432 просмотра
Венгрия вернула Украине захваченные в марте средства и ценности Ощадбанка - Зеленский
Эксклюзив
6 мая, 12:36 • 40136 просмотра
Дом профсоюзов на Майдане необходимо вернуть ФПУ - нардеп Дмитриева
Эксклюзив
6 мая, 10:39 • 52889 просмотра
Защита обвиняемого в медицинской халатности врача Odrex сорвала допрос медицинского эксперта по делу о смерти Аднана КиванаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
6.9м/с
18%
749мм
Популярные новости
Умеров летит в США на переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом - Bloomberg7 мая, 02:02 • 17633 просмотра
Ночная атака на Днепр: ранен человек и повреждена многоэтажка7 мая, 02:16 • 14622 просмотра
СБУ задержала в Киеве дезертира, организовавшего поджоги военных авто по заказу фсб7 мая, 03:14 • 11741 просмотра
В США опубликовали предполагаемую предсмертную записку ЭпштейнаPhoto07:56 • 7686 просмотра
Топ-5 мест в Ирпене, куда стоит пойти на выходныхPhoto09:44 • 6634 просмотра
публикации
Топ-5 мест в Ирпене, куда стоит пойти на выходныхPhoto09:44 • 6794 просмотра
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
Эксклюзив
07:20 • 22232 просмотра
Праздники 8 и 9 мая - что отмечают в Украине и в чем разницаPhotoVideo06:31 • 24574 просмотра
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 36500 просмотра
Маски, социальная дистанция и умершие на борту - как живут пассажиры судна MV Hondius, где произошла вспышка хантавирусаPhoto6 мая, 14:56 • 34791 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Радослав Сикорский
Дональд Трамп
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Иран
Харьков
Реклама
УНН Lite
Создатель сериала «Пацаны» ответил фанатам на жалобы по поводу проходных эпизодов10:57 • 940 просмотра
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 36500 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 17130 просмотра
Вещи Мэттью Перри и подписанные сценарии "Друзей" продадут на аукционе - AP6 мая, 10:04 • 37215 просмотра
День матери: история праздника и когда отмечают в этом году6 мая, 06:19 • 58781 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Сериал

Зеленский констатировал продолжение нарушений рф инициированного Украиной режима тишины и обещает ответ на действия россии "в зеркальном порядке"

Киев • УНН

 • 1284 просмотра

россия нарушила режим тишины ударами, в том числе по инфраструктуре Украины. Зеленский обещает зеркальный ответ и дальнобойные санкции за агрессию.

Зеленский констатировал продолжение нарушений рф инициированного Украиной режима тишины и обещает ответ на действия россии "в зеркальном порядке"

Вчера и сегодня инициированный Украиной режим тишины нарушается россией, и Украина будет действовать справедливо, "в зеркальном порядке и в ответ на российские удары – наши дальнобойные санкции, в ответ на готовность россии перейти к дипломатии будем идти путем дипломатии", сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

"С начала этих суток российская армия наносит удары по Украине во всех формах: ударные дроны, ракетные удары, обстрелы и штурмы на фронте, применение авиационных бомб. Только за время с начала суток и на утро было уже около 100 ударных дронов, десятки штурмовых действий на ключевых направлениях фронта, а также десятки авиаударов", - написал Зеленский в соцсетях.

По его данным, "зафиксированы значительные повреждения гражданских объектов в Харьковской, Сумской, Донецкой, Херсонской областях". "Были и удары по локомотивам и инфраструктуре Укрзализныци в нескольких регионах. Украинская энергетика остается неизменной российской мишенью", - указал Президент.

"Все это свидетельствует о том, что россия не рассматривает всерьез возможность прекратить огонь и единственное, что продолжает беспокоить российское руководство, – это краткосрочная тишина на Красной площади. россия продолжает убивать людей и совершенно неадекватно беспокоится только о нескольких часах тишины в одной части москвы", - отметил Зеленский.

Украина будет действовать справедливо – изо дня в день. Мы предлагали тишину с полуночи 6 мая. Вчера и сегодня этот режим нарушается россией. В зеркальном порядке и в ответ на российские удары – наши дальнобойные санкции, в ответ на готовность россии перейти к дипломатии будем идти путем дипломатии

- подчеркнул Зеленский.

Президент указал: "Конкретные шаги для завершения войны нужны, и мир все равно будет достигнут: мы работаем ради этого. Вопрос только в том, сколько времени будет потеряно из-за безумия россии".

"Спасибо всем, кто с Украиной! Слава Украине!" - подчеркнул он.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Энергетика
Социальная сеть
Война в Украине
Украинская железная дорога
Владимир Зеленский
Украина