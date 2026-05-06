По меньшей мере 15 регионов рф отменили парады на 9 мая — СМИ

По меньшей мере в 15 регионах рф отказались от проведения парада по случаю дня победы, передает УНН со ссылкой на ASTRA.

ASTRA по открытым данным подсчитала, что к 6 мая 2026 года как минимум в 15 регионах рф заявили о полной отмене проведения парадов победы:

• Белгородская область;

• Воронежская область;

• Курская область;

• Краснодарский край;

• Ленинградская область;

• Нижегородская область;

• Новгородская область;

• Псковская область;

• Рязанская область;

• Саратовская область;

• Ростовская область;

• Калужская область;

• Орловская область;

• Брянская область;

• Чувашия.

На карте ASTRA отдельно выделены оккупированные россией области Украины, а также аннексированные Крым и Севастополь. В москве впервые с 2007 года на Красной площади не появится военная техника. В санкт-петербурге парад победы к 81-й годовщине пройдет также без бронемашин. Подобные ограничения, блокировка интернета и отмена салютов введены в ряде других регионов. "Бессмертный полк" в большинстве российских субъектов пройдет в онлайн-формате.

российские власти начали массово ограничивать празднование Дня Победы с 2022 года, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. До этого в современной истории россии подобные ограничения вводились только во время пандемии коронавируса.

Данные на 6 мая 2026 года основываются на заявлениях региональных властей и публикациях в официальных российских СМИ.