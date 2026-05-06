По меньшей мере 15 регионов рф отменили парады на 9 мая — СМИ
Киев • УНН
По меньшей мере в 15 регионах рф полностью отменили парады ко дню победы. В москве и петербурге мероприятия пройдут без использования военной техники.
По меньшей мере в 15 регионах рф отказались от проведения парада по случаю дня победы, передает УНН со ссылкой на ASTRA.
ASTRA по открытым данным подсчитала, что к 6 мая 2026 года как минимум в 15 регионах рф заявили о полной отмене проведения парадов победы:
• Белгородская область;
• Воронежская область;
• Курская область;
• Краснодарский край;
• Ленинградская область;
• Нижегородская область;
• Новгородская область;
• Псковская область;
• Рязанская область;
• Саратовская область;
• Ростовская область;
• Калужская область;
• Орловская область;
• Брянская область;
• Чувашия.
На карте ASTRA отдельно выделены оккупированные россией области Украины, а также аннексированные Крым и Севастополь. В москве впервые с 2007 года на Красной площади не появится военная техника. В санкт-петербурге парад победы к 81-й годовщине пройдет также без бронемашин. Подобные ограничения, блокировка интернета и отмена салютов введены в ряде других регионов. "Бессмертный полк" в большинстве российских субъектов пройдет в онлайн-формате.
В оккупированном Крыму отменили военный парад и шествие на 9 мая05.05.26, 17:49 • 2490 просмотров
российские власти начали массово ограничивать празднование Дня Победы с 2022 года, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. До этого в современной истории россии подобные ограничения вводились только во время пандемии коронавируса.
Данные на 6 мая 2026 года основываются на заявлениях региональных властей и публикациях в официальных российских СМИ.