По меньшей мере 15 регионов рф отменили парады на 9 мая — СМИ

$43.970.0351.400.06
ukenru
17:36 • 7458 просмотра
В Украине отменили ограничения на выезд за границу для ряда женщин-чиновниц. Министров и нардепов это не касается
6 мая, 14:08 • 19611 просмотра
рф хочет вывезти новый урожай зерна и разграбить 18 месторождений на оккупированном юге Украины. Зеленский обещает противодействовать
6 мая, 13:37 • 38757 просмотра
Румыния погружается в политический кризис после падения проевропейского правительства
6 мая, 12:56 • 26758 просмотра
Венгрия вернула Украине захваченные в марте средства и ценности Ощадбанка - Зеленский
Эксклюзив
6 мая, 12:36 • 27286 просмотра
Дом профсоюзов на Майдане необходимо вернуть ФПУ - нардеп Дмитриева
Эксклюзив
6 мая, 10:39 • 44171 просмотра
Защита обвиняемого в медицинской халатности врача Odrex сорвала допрос медицинского эксперта по делу о смерти Аднана КиванаPhoto
Эксклюзив
5 мая, 15:18 • 64798 просмотра
"Украина может справиться без трудовых мигрантов" — Игорь Гарбарук о дефиците кадров, демографии и будущем экономики
5 мая, 14:39 • 68211 просмотра
Украина будет готова продлить перемирие в случае взаимной тишины со стороны рф - Буданов
5 мая, 13:45 • 65372 просмотра
Когда и как можно увидеть уникальный метеорный поток Эта-Аквариды в Украине
5 мая, 13:38 • 47348 просмотра
Египет принял судно Asomatos с похищенной украинской пшеницей - Сибига
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
3м/с
29%
747мм
Популярные новости
Украина объявила о новом этапе увеличения мощности для импорта газа из Польши6 мая, 11:41 • 16342 просмотра
В Сумах из-за атаки рф на детсад возросло количество пострадавшихPhoto6 мая, 11:59 • 23622 просмотра
Маски, социальная дистанция и умершие на борту - как живут пассажиры судна MV Hondius, где произошла вспышка хантавирусаPhoto6 мая, 14:56 • 21000 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 10427 просмотра
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез16:34 • 16844 просмотра
публикации
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез16:34 • 16850 просмотра
Маски, социальная дистанция и умершие на борту - как живут пассажиры судна MV Hondius, где произошла вспышка хантавирусаPhoto6 мая, 14:56 • 21006 просмотра
Румыния погружается в политический кризис после падения проевропейского правительства6 мая, 13:37 • 38756 просмотра
Защита обвиняемого в медицинской халатности врача Odrex сорвала допрос медицинского эксперта по делу о смерти Аднана КиванаPhoto
Эксклюзив
6 мая, 10:39 • 44170 просмотра
Украина без собственной авиации? Чем грозит преследование БЭБ авиакомпаний за лизинг6 мая, 10:11 • 44091 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Курская область
Село
Реклама
УНН Lite
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез16:34 • 16850 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 10430 просмотра
Вещи Мэттью Перри и подписанные сценарии "Друзей" продадут на аукционе - AP6 мая, 10:04 • 32178 просмотра
День матери: история праздника и когда отмечают в этом году6 мая, 06:19 • 53295 просмотра
Новый трейлер долгожданной "Одиссеи" Нолана появился в сетиVideo5 мая, 10:23 • 25929 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Беспилотный летательный аппарат
Instagram

По меньшей мере 15 регионов рф отменили парады на 9 мая — СМИ

Киев • УНН

 • 902 просмотра

По меньшей мере в 15 регионах рф полностью отменили парады ко дню победы. В москве и петербурге мероприятия пройдут без использования военной техники.

По меньшей мере 15 регионов рф отменили парады на 9 мая — СМИ

По меньшей мере в 15 регионах рф отказались от проведения парада по случаю дня победы, передает УНН со ссылкой на ASTRA.

ASTRA по открытым данным подсчитала, что к 6 мая 2026 года как минимум в 15 регионах рф заявили о полной отмене проведения парадов победы:

• Белгородская область;

• Воронежская область;

• Курская область;

• Краснодарский край;

• Ленинградская область;

• Нижегородская область;

• Новгородская область;

• Псковская область;

• Рязанская область;

• Саратовская область;

• Ростовская область;

• Калужская область;

• Орловская область;

• Брянская область;

• Чувашия.

На карте ASTRA отдельно выделены оккупированные россией области Украины, а также аннексированные Крым и Севастополь. В москве впервые с 2007 года на Красной площади не появится военная техника. В санкт-петербурге парад победы к 81-й годовщине пройдет также без бронемашин. Подобные ограничения, блокировка интернета и отмена салютов введены в ряде других регионов. "Бессмертный полк" в большинстве российских субъектов пройдет в онлайн-формате.

В оккупированном Крыму отменили военный парад и шествие на 9 мая05.05.26, 17:49 • 2490 просмотров

российские власти начали массово ограничивать празднование Дня Победы с 2022 года, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. До этого в современной истории россии подобные ограничения вводились только во время пандемии коронавируса.

Данные на 6 мая 2026 года основываются на заявлениях региональных властей и публикациях в официальных российских СМИ.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Брянская область
Курская область
Крым
Украина
Севастополь