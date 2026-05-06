В рф стягивают ПВО из регионов в москву для защиты парада, что открывает возможности для украинских дальнобойных санкций - Зеленский

Вокруг москвы увеличиваются кольца противовоздушной обороны. российское руководство переживает за свой парад в москве больше, чем за всю остальную россию, что открывает дополнительные возможности для наших дальнобойных санкций. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада главы ГУР Олега Иващенко, передает УНН.

Дал сегодня отдельные задачи ГУР по российской системе ПВО. Видим, что в эти недели вокруг москвы дополнительно увеличиваются кольца противовоздушной обороны за счет масштабного перемещения ПВО из российских регионов. Это свидетельствует о том, что российское руководство не готовится к прекращению огня, о котором было сделано столько заявлений, и переживает за свой парад в Москве больше, чем за всю остальную Россию. В то же время фиксируем, что это открывает дополнительные возможности для наших дальнобойных санкций. Будут определены соответствующие наши приоритеты — заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина уже неоднократно предлагала россии перейти к реальной дипломатии и обеспечить прекращением огня необходимое доверие к дипломатическому процессу и условия для достижения результата.

Украинские предложения на столе, и я благодарен партнерам Украины за поддержку нашей дипломатии и готовность действовать зеркально. россия должна предпринимать шаги для завершения своей войны и для достижения реального мира. Мир нужен. Слава Украине! — резюмировал Зеленский.

