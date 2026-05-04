Удар в "сердце путинизма" – будет ли Украина атаковать москву 9 мая

Ночью, 4 мая, в москве беспилотник попал в жилой дом на улице мосфильмовской. Мэр собянин сообщил об отсутствии пострадавших на месте происшествия.

В москве готовятся к проведению парада 9 мая на красной площади, однако вокруг этого события растет напряжение и дискуссии. В информационном пространстве все чаще звучат предположения, в том числе и с украинской стороны, о возможности ударов по столице россии в этот день. Такой сценарий в случае реализации может стать серьезным репутационным ударом для кремля и лично путина.

Украина не заинтересована в прямом ударе по красной площади 9 мая, однако может использовать этот день для атак по военным целям в московской области. Такой сценарий имеет не только военный, но и мощный психологический эффект. Об этом в интервью УНН рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

Удар по красной площади – риски и международные последствия

Идея атаки непосредственно по параду в москве выглядит громкой, но на практике имеет слишком много рисков. Речь идет не только о военной составляющей, но и о политических последствиях, которые могут ударить по Украине.

Эксперт объясняет, что на красной площади будут находиться не только военные, но и гражданские, а также иностранные гости. Именно это делает такой сценарий неприемлемым.

Украина имеет полное моральное и юридическое право наносить удары по территории россии. Но удар по красной площади – это совсем другая история. Там будет большое количество гражданских, а также иностранные лидеры. Мы с 2022 года стараемся минимизировать жертвы среди гражданского населения. В таком случае риски слишком велики, и это может вызвать международный скандал, который нам абсолютно не нужен – объясняет Коваленко.

Он добавляет, что даже гипотетическая попытка ликвидации путина в таком формате создает неприемлемые побочные риски.

Рядом с ним будут другие лидеры. Это означает, что любой удар может иметь последствия не только для россии. И вопрос – зачем Украине такие осложнения на международной арене – отмечает эксперт.

Альтернатива – удары по московской области

В то же время отсутствие удара по самой площади не означает полного отказа от активных действий. Напротив – Украина может использовать 9 мая для демонстративных и точечных атак по военной инфраструктуре.

Речь идет прежде всего о системах противовоздушной обороны, которые концентрируются вокруг москвы.

Мы можем не бить по красной площади, но это не мешает нам работать по московской области. Там сосредоточено большое количество средств ПВО – С-300, С-400, "Бук", "Тор", "Панцирь". И эти системы являются абсолютно легитимными военными целями – объясняет Коваленко.

По его словам, такой сценарий позволяет совместить военную эффективность с информационным эффектом.

Это может выглядеть как "музыкальное сопровождение" парада – воздушные тревоги, взрывы где-то неподалеку. Но это не просто демонстрация. Каждый дрон будет выполнять конкретную задачу и работать по конкретной цели. Это полноценная военная операция – добавляет он.

Психологический эффект – удар по репутации кремля

Помимо военной составляющей, такие действия имеют мощный психологический и информационный эффект. Особенно в контексте того, как россия пытается использовать 9 мая как символ "контроля" и "победы". Эксперт подчеркивает, что даже косвенные удары могут серьезно ударить по имиджу российского руководства.

Это серьезный репутационный удар. Если во время их главного парада в стране звучат сирены или где-то рядом работает ПВО – это выглядит как провал. Это сигнал и для внутренней аудитории, и для внешней – говорит Коваленко.

Он также обращает внимание на контекст так называемых "перемирий", которые объявляет россия.

россия регулярно заявляет о каких-то "перемириях", но на практике они не работают. И Украина не обязана подстраиваться под эти заявления. Мы можем действовать так, как считаем нужным. И 9 мая – это как раз возможность показать, что инициатива не у москвы – подчеркивает эксперт.

Война решений, а не дат

В итоге, по словам Коваленко, ключевой вопрос – не в дате, а в целесообразности и эффективности действий.

Украина не нуждается в символических ударах, которые несут больше рисков, чем пользы. Вместо этого она может действовать рационально – нанося удары по реальным военным целям и одновременно создавая давление на противника.

Это не про "картинку" ради картинки. Это про военные задачи, которые имеют конкретный результат. И в то же время – про демонстрацию того, что ситуацию контролирует Украина, а не россия – резюмирует он.

