$43.910.0551.600.14
ukenru
12:16 • 1326 просмотра
Кабмин предлагает установить новые категории водительских удостоверений
Эксклюзив
12:14 • 2142 просмотра
Удар в "сердце путинизма" – будет ли Украина атаковать москву 9 мая
Эксклюзив
10:10 • 6950 просмотра
Переквалификация лизинга самолетов в роялти противоречит закону и налоговым соглашениям - адвокат
10:02 • 13069 просмотра
На границе с Приднестровьем усиливают оборону - Силы обороны готовятся к любым сценариямPhotoVideo
09:47 • 11339 просмотра
Украинские АЗС подняли цены на топливо
08:46 • 13198 просмотра
Зеленский заявил, что лето станет решающим для путина в отношении войны
07:28 • 14817 просмотра
В Европе видят угрозу проверки НАТО со стороны рф в ближайшие два года правления Трампа - СМИ
3 мая, 22:32 • 16417 просмотра
Британия планирует присоединиться к кредитной программе ЕС для Украины на 90 млрд евро
Эксклюзив
3 мая, 09:57 • 74354 просмотра
Период напряжения и трансформации: астрологический прогноз на 4-10 мая
3 мая, 09:02 • 78013 просмотра
Певица Leleka, которая представит Украину, отправилась на Евровидение 2026Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
1м/с
23%
749мм
Популярные новости
Криминальные авторитеты с оккупированных территорий пытаются попасть в российскую политику – АТЕШ4 мая, 03:37 • 20363 просмотра
США привлекут эсминцы и 15 тысяч военных для охраны судов в Ормузском проливе4 мая, 04:13 • 18266 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 4 мая4 мая, 05:00 • 13376 просмотра
Почему появляются отеки лица и как вернуть свежий вид без лишних усилий4 мая, 06:00 • 22151 просмотра
Зеленский обсудит в Ереване путь в ЕС и график выплат 90 млрд евро06:59 • 15667 просмотра
публикации
Дело о смерти Аднана Кивана в клинике Odrex: что известно и на каком этапе судебное разбирательствоPhoto11:28 • 5440 просмотра
Выборы главы Федерации профсоюзов: большинство организаций поддержали действующего председателя Бызова11:16 • 6032 просмотра
Тренды весна-лето 2026: что будет в моде в этом сезонеPhoto10:41 • 7264 просмотра
Почему появляются отеки лица и как вернуть свежий вид без лишних усилий4 мая, 06:00 • 22222 просмотра
Период напряжения и трансформации: астрологический прогноз на 4-10 мая
Эксклюзив
3 мая, 09:57 • 74355 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Урсула фон дер Ляйен
Кир Стармер
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Ереван
Харьковская область
Соединённые Штаты
Иран
Реклама
УНН Lite
Почему Met Gala проводят в мае, сколько стоит билет на бал и где смотретьVideo12:14 • 1286 просмотра
В Apple не исключили продолжение киноленты "F1 Фильм"2 мая, 20:30 • 25453 просмотра
Принцесса Шарлотта празднует 11 лет - опубликован новый портретPhotoVideo2 мая, 19:31 • 24682 просмотра
Блогер JUSTQUEEN решила растворить самые большие в мире скулы и все филлерыVideo1 мая, 15:10 • 33153 просмотра
Актеры из "Дьявол носит Prada" получили звезды на Аллее славы в ГолливудеVideo1 мая, 10:22 • 35218 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
9К720 Искандер
Фильм
Ракетная система С-300

Удар в "сердце путинизма" – будет ли Украина атаковать москву 9 мая

Киев • УНН

 • 2110 просмотра

В москве дрон попал в дом на мосфильмовской. Эксперт считает вероятными удары по ПВО в Подмосковье вместо атак на Красную площадь во время парада.

Удар в "сердце путинизма" – будет ли Украина атаковать москву 9 мая

Ночью, 4 мая, в москве беспилотник попал в жилой дом на улице мосфильмовской. Мэр собянин сообщил об отсутствии пострадавших на месте происшествия.

В москве готовятся к проведению парада 9 мая на красной площади, однако вокруг этого события растет напряжение и дискуссии. В информационном пространстве все чаще звучат предположения, в том числе и с украинской стороны, о возможности ударов по столице россии в этот день. Такой сценарий в случае реализации может стать серьезным репутационным ударом для кремля и лично путина.

Украина не заинтересована в прямом ударе по красной площади 9 мая, однако может использовать этот день для атак по военным целям в московской области. Такой сценарий имеет не только военный, но и мощный психологический эффект. Об этом в интервью УНН рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

Удар по красной площади – риски и международные последствия

Идея атаки непосредственно по параду в москве выглядит громкой, но на практике имеет слишком много рисков. Речь идет не только о военной составляющей, но и о политических последствиях, которые могут ударить по Украине.

Эксперт объясняет, что на красной площади будут находиться не только военные, но и гражданские, а также иностранные гости. Именно это делает такой сценарий неприемлемым.

Украина имеет полное моральное и юридическое право наносить удары по территории россии. Но удар по красной площади – это совсем другая история. Там будет большое количество гражданских, а также иностранные лидеры. Мы с 2022 года стараемся минимизировать жертвы среди гражданского населения. В таком случае риски слишком велики, и это может вызвать международный скандал, который нам абсолютно не нужен 

– объясняет Коваленко.

Он добавляет, что даже гипотетическая попытка ликвидации путина в таком формате создает неприемлемые побочные риски.

Рядом с ним будут другие лидеры. Это означает, что любой удар может иметь последствия не только для россии. И вопрос – зачем Украине такие осложнения на международной арене 

– отмечает эксперт.

Альтернатива – удары по московской области

В то же время отсутствие удара по самой площади не означает полного отказа от активных действий. Напротив – Украина может использовать 9 мая для демонстративных и точечных атак по военной инфраструктуре.

Речь идет прежде всего о системах противовоздушной обороны, которые концентрируются вокруг москвы.

Мы можем не бить по красной площади, но это не мешает нам работать по московской области. Там сосредоточено большое количество средств ПВО – С-300, С-400, "Бук", "Тор", "Панцирь". И эти системы являются абсолютно легитимными военными целями 

– объясняет Коваленко.

По его словам, такой сценарий позволяет совместить военную эффективность с информационным эффектом.

Это может выглядеть как "музыкальное сопровождение" парада – воздушные тревоги, взрывы где-то неподалеку. Но это не просто демонстрация. Каждый дрон будет выполнять конкретную задачу и работать по конкретной цели. Это полноценная военная операция 

– добавляет он.

Психологический эффект – удар по репутации кремля

Помимо военной составляющей, такие действия имеют мощный психологический и информационный эффект. Особенно в контексте того, как россия пытается использовать 9 мая как символ "контроля" и "победы". Эксперт подчеркивает, что даже косвенные удары могут серьезно ударить по имиджу российского руководства.

Это серьезный репутационный удар. Если во время их главного парада в стране звучат сирены или где-то рядом работает ПВО – это выглядит как провал. Это сигнал и для внутренней аудитории, и для внешней 

– говорит Коваленко.

Он также обращает внимание на контекст так называемых "перемирий", которые объявляет россия.

россия регулярно заявляет о каких-то "перемириях", но на практике они не работают. И Украина не обязана подстраиваться под эти заявления. Мы можем действовать так, как считаем нужным. И 9 мая – это как раз возможность показать, что инициатива не у москвы 

– подчеркивает эксперт.

Война решений, а не дат

В итоге, по словам Коваленко, ключевой вопрос – не в дате, а в целесообразности и эффективности действий.

Украина не нуждается в символических ударах, которые несут больше рисков, чем пользы. Вместо этого она может действовать рационально – нанося удары по реальным военным целям и одновременно создавая давление на противника.

Это не про "картинку" ради картинки. Это про военные задачи, которые имеют конкретный результат. И в то же время – про демонстрацию того, что ситуацию контролирует Украина, а не россия 

– резюмирует он.

Зеленский: парад 9 мая в москве впервые за многие годы без военной техники, но украинские дроны могут пролететь04.05.26, 12:27 • 2628 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Воздушная тревога
Война в Украине
Владимир Путин
ЗРК Бук
Ракетный комплекс "Тор
Ракетная система С-400
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ракетная система С-300
Украина