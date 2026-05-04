Зеленский: парад 9 мая в москве впервые за многие годы без военной техники, но украинские дроны могут пролететь

Киев • УНН

 • 1762 просмотра

Зеленский заявил, что на параде в москве впервые не будет военной техники. Президент допустил возможность полета украинских дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что впервые за многие годы на параде 9 мая в москве не будет военной техники – они не могут себе этого позволить, россияне уже не так сильны, как раньше. Но, по его словам, во время него могут пролететь украинские беспилотники. Об этом он сообщил во время выступления на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване, передает корреспондент УНН.

россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые, если это действительно так. За многие-многие годы, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде. Это показывает, что они уже не так сильны, как раньше. Мы должны продолжать давить. Давить санкциями на них, и я благодарю вас за двадцатый пакет санкций. Благодарен всем лидерам

– сказал Владимир Зеленский.

Напомним

В россии подготовка к 9 мая проходит в условиях усиленных ограничений, которые больше напоминают режим безопасности, чем празднование.

Алла Киосак

