В москве готовятся к 9 мая с ограничением связи и без военной техники - СВР
На параде в москве впервые с 2007 года не будет военной техники и отключат связь. Количество иностранных лидеров и зрителей существенно ограничили.
В россии подготовка к 9 мая проходит в условиях усиленных ограничений, которые больше напоминают режим безопасности, чем празднование. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.
Детали
По данным разведки, в москве планируют частично отключить связь в центре города.
В частности, внутри московской кольцевой автомобильной дороги могут ограничить работу мобильной связи, интернета и sms-сервисов. Подобные меры ожидаются и в других городах, в частности в волгограде.
Парад без техники
Отдельно указывается на изменение формата военного парада на красной площади. По информации СВР, он пройдет без колонны боевой техники.
В минобороны рф это объясняют "террористической угрозой". Подобный урезанный формат планируют и в других городах - в частности в томске и краснодаре.
Парад на красной площади впервые с 2007 года пройдет без колонны боевой техники - отмечается в сообщении.
Вместо ветеранов - "участники сво"
В санкт-петербурге, по данным разведки, на парад пригласили не ветеранов Второй мировой войны, а участников так называемой "сво". Количество зрителей также значительно ограничили.
Речь идет об одной трибуне примерно на 300 человек.
Меньше иностранных гостей
Также, по данным СВР, в этом году ожидается значительно меньшее количество иностранных лидеров на параде в москве.
Свое участие подтвердили лишь несколько человек, среди которых александр лукашенко, касым-жомарт токаев, садыр жапаров и роберт фицо.
Для сравнения, в прошлом году на мероприятия приезжали представители значительно большего количества государств.
Вместо масштабного международного представительства гостевая ложа в этом году существенно сократилась
По оценке украинской внешней разведки, такие изменения свидетельствуют об общем уменьшении масштаба мероприятия и усилении рисков безопасности в рф.
