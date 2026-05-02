Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
В москве готовятся к 9 мая с ограничением связи и без военной техники - СВР

Киев • УНН

 • 198 просмотра

На параде в москве впервые с 2007 года не будет военной техники и отключат связь. Количество иностранных лидеров и зрителей существенно ограничили.

В москве готовятся к 9 мая с ограничением связи и без военной техники - СВР
Фото: Служба внешней разведки Украины

В россии подготовка к 9 мая проходит в условиях усиленных ограничений, которые больше напоминают режим безопасности, чем празднование. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По данным разведки, в москве планируют частично отключить связь в центре города.

В частности, внутри московской кольцевой автомобильной дороги могут ограничить работу мобильной связи, интернета и sms-сервисов. Подобные меры ожидаются и в других городах, в частности в волгограде.

Парад без техники

Отдельно указывается на изменение формата военного парада на красной площади. По информации СВР, он пройдет без колонны боевой техники.

В минобороны рф это объясняют "террористической угрозой". Подобный урезанный формат планируют и в других городах - в частности в томске и краснодаре.

Парад на красной площади впервые с 2007 года пройдет без колонны боевой техники - отмечается в сообщении.

Вместо ветеранов - "участники сво"

В санкт-петербурге, по данным разведки, на парад пригласили не ветеранов Второй мировой войны, а участников так называемой "сво". Количество зрителей также значительно ограничили.

Речь идет об одной трибуне примерно на 300 человек.

Меньше иностранных гостей

Также, по данным СВР, в этом году ожидается значительно меньшее количество иностранных лидеров на параде в москве.

Свое участие подтвердили лишь несколько человек, среди которых александр лукашенко, касым-жомарт токаев, садыр жапаров и роберт фицо.

Для сравнения, в прошлом году на мероприятия приезжали представители значительно большего количества государств.

Вместо масштабного международного представительства гостевая ложа в этом году существенно сократилась

- говорится в сообщении.

По оценке украинской внешней разведки, такие изменения свидетельствуют об общем уменьшении масштаба мероприятия и усилении рисков безопасности в рф.

