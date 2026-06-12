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Суд избрал меры пресечения обвиняемым в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей врачам Odrex

Киев • УНН

 • 5888 просмотра

Суд назначил врачам клиники Odrex личное обязательство по делу о смерти Аднана Кивана. Хирурга Виталия Русакова также отстранили от должности.

Суд избрал меры пресечения обвиняемым в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей врачам Odrex

Киевский районный суд Одессы избрал меры пресечения в виде личного обязательства врачам одесской частной клиники Odrex Виталию Русакову и Марине Белоцерковской, которых обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, что могло повлечь тяжкие последствия для пациента и привести к смерти бизнесмена Аднана Кивана. Кроме того, суд отстранил Виталия Русакова от должности, пишет УНН.

На заседании в пятницу суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал обвиняемым Русакову и Белоцерковской меры пресечения в виде личного обязательства до 12 августа включительно. При этом Белоцерковская участвовала в заседании по видеосвязи.

Стоит отметить, что прокуратура требовала в суде избрать врачам меры пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, суд временно отстранил Русакова от должностей заведующего хирургическим отделением №2, врача-хирурга и врача-эндоскописта ООО Медицинский Дом "Одрекс" до 12 августа. Стоит отметить, что в своем блоге Русаков сообщил, что, несмотря на обвинения, с апреля вернулся к оперированию пациентов и с того времени успел провести 45 операций.

После этого в подготовительном заседании был объявлен перерыв до 14:30 18 июня.

Напомним

Обоим медикам инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациента (ч.1 ст.140 УК Украины). Марина Белоцерковская была уволена из Odrex сразу после смерти пациента.

Известно, что последние полгода своей жизни Аднан Киван лечился в клинике "Одрекс". Занималась его лечением онколог Марина Белоцерковская. Она находилась на постоянной связи с родными бизнесмена и давала свои рекомендации относительно его дальнейшего лечения. В свою очередь, оперировал пациента давний друг семьи Киванов – Виталий Русаков, которому Аднан Киван подарил квартиру с ремонтом в новострое ЖК и новенькое авто Lexus, сообщает журналистка Зоя Казанжи. 

Следствие считает, что при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти. Обвинительный акт был передан для рассмотрения судом по существу.

Приморский районный суд Одессы должен был перейти к одному из ключевых этапов в деле о возможной медицинской халатности врачей частной клиники Odrex – исследованию медицинских доказательств и заслушиванию эксперта-онколога. Именно на этом этапе стороны должны были получить профессиональную оценку действий обвиняемых медиков и соответствия лечения медицинским стандартам. Однако вместо анализа медицинской составляющей процесс снова переключился на процедурные споры: защита одного из обвиняемых врачей инициировала передачу дела в другой суд. Адвокаты потерпевшей стороны называли такие действия затягиванием рассмотрения дела, в то время как сам обвиняемый ведет активную публичную кампанию в собственных соцсетях.

Одесский апелляционный суд удовлетворил представление стороны защиты и принял решение о передаче уголовного производства в отношении Русакова и Белоцерковской из Приморского районного суда в Киевский районный суд Одессы. В связи с этим слушание дела началось сначала. 

Очевидно понимая, что врачам не удастся избежать уголовной ответственности, защита прибегает к тактике затягивания судебного разбирательства, вероятно надеясь, что дело будет закрыто по срокам давности.

Что известно о врачах Odrex, которых судят по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана18.05.26, 13:09 • 37491 просмотр

Лилия Подоляк

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Одесса