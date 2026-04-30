россия и Китай могут стать соперниками в 2030-х годах - разведка

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15% для поддержки валютного рынка и контроля инфляции
Мадьяр хочет помощи для венгерского меньшинства в Украине, прежде чем поддержать заявку на вступление в ЕС - Bloomberg
Беспилотники СБУ поразили завод "Лукойл" в перми на расстоянии более 1500 км от УкраиныPhotoVideo
"Для парада в москве или чего-то большего": Зеленский поручил выяснить у команды Трампа детали российского предложения о тишине
Можно ли выжить при ядерном взрыве и как действовать правильно
Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных на передовой
Мировой тренд на кесарево сечение: показания, риски и ситуация в УкраинеPhoto
Переплыть Днестр или перейти горы с "проводником": пограничники рассказали о самых популярных попытках уклонистов покинуть Украину
"Баттл двух королей" в Вашингтоне — как Чарльз III и Трамп шутили друг над другом
Потепление придет в Украину в мае. Уже в воскресенье ожидается до +20
Популярные новости
Авианосец USS Ford возвращается домой после рекордного боевого развертывания продолжительностью более 300 дней30 апреля, 03:34 • 17674 просмотра
После атаки дронов в российском Дзержинске поднялся дым возле завода взрывчатых веществPhoto30 апреля, 03:51 • 19459 просмотра
США создают новую коалицию для разблокирования Ормузского пролива и давления на Иран30 апреля, 04:22 • 13557 просмотра
США могут впервые развернуть гиперзвуковую ракету против Ирана - Bloomberg07:10 • 20035 просмотра
Почему возникает изжога и как от нее избавиться10:03 • 10405 просмотра
публикации
Почему возникает изжога и как от нее избавиться10:03 • 10537 просмотра
Можно ли выжить при ядерном взрыве и как действовать правильно
Эксклюзив
07:07 • 29131 просмотра
Мировой тренд на кесарево сечение: показания, риски и ситуация в УкраинеPhoto
Эксклюзив
06:20 • 30599 просмотра
"Баттл двух королей" в Вашингтоне — как Чарльз III и Трамп шутили друг над другом29 апреля, 12:47 • 67851 просмотра
Правовая природа лизинга: юрист объяснила, почему платежи за транспорт не могут быть роялти
Эксклюзив
29 апреля, 10:12 • 57719 просмотра
россия и Китай могут стать соперниками в 2030-х годах - разведка

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Обе страны имеют разные долгосрочные цели. Китай выступает за свое глобальное господство, в то время как россия стремится сосредоточиться на формировании собственного региона, где она имела бы безусловное господство.

Фото: Служба внешней разведки Украины

Китай и россия могут стать соперниками уже в 2030-х годах из-за наличия разногласий в стратегических интересах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

По данным разведки, москва и Пекин потеряют статус ситуативных союзников на фоне ослабления влияния США в восточном полушарии и трансформации глобального порядка.

Причина, как отметили в СВР Украины, заключается в разнице долгосрочных целей обеих стран. Китай стремится к глобальному господству, тогда как россия сосредоточена на формировании собственного панрегиона (крупное геополитическое и экономическое объединение государств, стремящееся к полной самодостаточности и контролю над значительными территориями - ред).

В то же время китайско-российские противоречия могут усилиться на фоне перераспределения влияния в Азии. Речь идет о Корейском полуострове, Вьетнаме и других странах региона - потенциально они могут оказаться под российским влиянием, как это было во времена СССР.

Еще одним фактором может стать рост числа стран, которые будут пытаться избегать выбора между Китаем и антикитайскими альянсами. Это существенно ограничит возможности Пекина, заявили в Службе внешней разведки Украины.

Вероятно, наиболее выгодным сценарием для россии является сохранение нынешнего баланса между США и Китаем, но без решающего преимущества ни одной из сторон.

Китай требует от ЕС исключить свои компании из санкций против России25.04.2026, 19:54 • 5474 просмотра

Евгений Устименко

Политика, Новости Мира
Война в Украине
Служба внешней разведки Украины
Вьетнам
Китай
Соединённые Штаты