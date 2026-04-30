россия и Китай могут стать соперниками в 2030-х годах - разведка

Китай и россия могут стать соперниками уже в 2030-х годах из-за наличия разногласий в стратегических интересах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

По данным разведки, москва и Пекин потеряют статус ситуативных союзников на фоне ослабления влияния США в восточном полушарии и трансформации глобального порядка.

Причина, как отметили в СВР Украины, заключается в разнице долгосрочных целей обеих стран. Китай стремится к глобальному господству, тогда как россия сосредоточена на формировании собственного панрегиона (крупное геополитическое и экономическое объединение государств, стремящееся к полной самодостаточности и контролю над значительными территориями - ред).

В то же время китайско-российские противоречия могут усилиться на фоне перераспределения влияния в Азии. Речь идет о Корейском полуострове, Вьетнаме и других странах региона - потенциально они могут оказаться под российским влиянием, как это было во времена СССР.

Еще одним фактором может стать рост числа стран, которые будут пытаться избегать выбора между Китаем и антикитайскими альянсами. Это существенно ограничит возможности Пекина, заявили в Службе внешней разведки Украины.

Вероятно, наиболее выгодным сценарием для россии является сохранение нынешнего баланса между США и Китаем, но без решающего преимущества ни одной из сторон.

Китай требует от ЕС исключить свои компании из санкций против России