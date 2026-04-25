Китай требует от ЕС исключить свои компании из санкций против России
Киев • УНН
Китай резко отреагировал на включение своих компаний в санкции ЕС против России и призывает немедленно их отменить. Пекин заявил о вреде для отношений и угрожает мерами защиты.
Китай резко отреагировал на решение Европейского Союза включить китайские компании в новый пакет санкций против России и призвал немедленно отменить эти ограничения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В Министерстве торговли Китая заявили о «решительном несогласии» с таким шагом и подчеркнули, что он вредит отношениям между Пекином и Брюсселем.
В ведомстве отметили, что санкции направлены против поставщиков высокотехнологичной продукции, которых обвиняют в сотрудничестве с российским военно-промышленным комплексом.
Это противоречит духу консенсуса между Китаем и ЕС и серьезно подрывает взаимное доверие
Китай предупредил, что будет принимать меры для защиты своих компаний, если решение не будет пересмотрено.
В министерстве добавили, что «все последствия понесет сторона ЕС».
