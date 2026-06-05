Женская сборная Украины по волейболу одержала первую в истории победу в Лиге наций

Женская национальная сборная Украины по волейболу впервые в истории триумфовала в матче Лиги наций. В своем втором поединке на турнире украинские спортсменки в напряженной борьбе обыграли сборную Германии со счетом 3:2. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, пишет УНН.

Во втором матче дебютного для Украины турнира подопечные Якуба Глушака в напряженном пятисетовом противостоянии победили сборную Германии — говорится в сообщении.

Украина – Германия — 3:2 (25:21, 30:28, 14:25, 19:25, 15:13).

Самым результативным игроком матча, который состоялся в канадском Квебеке, стала Александра Миленко — 21 очко.

Следующий поединок против сборной Японии состоится 5 июня в 23:30 по киевскому времени.

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