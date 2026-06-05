Женская сборная Украины по волейболу одержала первую в истории победу в Лиге наций

$44.380.0351.670.14
ukenru
11:30 • 1408 просмотра
Украина вернула из российского плена еще 185 защитников и гражданского — Зеленский
10:35 • 8156 просмотра
Международные резервы Украины продолжают «худеть» — сократились до $45,7 млрд
Эксклюзив
09:36 • 14924 просмотра
Суд в Одессе не смог начать рассмотрение дела о халатности медиков Odrex из-за неявки их защитников — эксперты указывают на затягивание
4 июня, 19:34 • 35894 просмотра
В ОП подтвердили, что получили ответ на письмо Зеленского Трампу относительно критического дефицита ПВО
4 июня, 18:38 • 64669 просмотра
Довольно войны — Зеленский написал путину открытое письмо с предложением встречи
4 июня, 16:37 • 53635 просмотра
Математика должна оставаться обязательным компонентом НМТ — министр образования
Эксклюзив
4 июня, 16:14 • 56369 просмотра
В Киевском СИЗО нет укрытий для заключенных - в Минюсте рассказали, куда идут во время тревогиPhoto
4 июня, 14:32 • 52132 просмотра
На столичном Андреевском спуске демонтировали памятник БулгаковуPhoto
Эксклюзив
4 июня, 14:18 • 39923 просмотра
В проекте Freya труднее всего сейчас мотивировать европейских партнеров подключаться активнее - экспертVideo
Эксклюзив
4 июня, 12:00 • 73897 просмотра
Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2.7м/с
41%
750мм
Популярные новости
Мошенники массово рассылают украинцам фальшивые счета за свет - ЦПД5 июня, 02:32 • 25280 просмотра
российские власти скрывают экономический кризис в стране на форуме в санкт-петербурге - ISW5 июня, 03:28 • 11221 просмотра
путин отказал в посредничестве Европы для завершения войны рф против Украины - Bloomberg5 июня, 05:38 • 11958 просмотра
Зеленский, Буданов, Штилерман: российские пропагандисты озвучили "расстрельный список"09:49 • 21588 просмотра
Как понять, что что-то пошло не так: советы врачей беременным10:56 • 9808 просмотра
публикации
Как понять, что что-то пошло не так: советы врачей беременным10:56 • 9864 просмотра
Зеленский, Буданов, Штилерман: российские пропагандисты озвучили "расстрельный список"09:49 • 21611 просмотра
Грузинская кухня и ее главные секреты популярностиPhoto4 июня, 16:24 • 52210 просмотра
Процедуры-близнецы и дополнительные соглашения: семь способов как украсть на тендере и как это обнаружить4 июня, 16:02 • 48020 просмотра
Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний
Эксклюзив
4 июня, 12:00 • 73917 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Штилерман
Руслан Кравченко
Андрей Пышный
Актуальные места
Украина
Германия
Киевская область
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 66077 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 111699 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 117228 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 150749 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 142911 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Дія (сервис)

Женская сборная Украины по волейболу одержала первую в истории победу в Лиге наций

Киев • УНН

 • 4224 просмотра

Женская сборная Украины по волейболу обыграла Германию со счетом 3:2. Это первая победа украинок в дебютном сезоне Лиги наций в Квебеке.

Женская сборная Украины по волейболу одержала первую в истории победу в Лиге наций

Женская национальная сборная Украины по волейболу впервые в истории триумфовала в матче Лиги наций. В своем втором поединке на турнире украинские спортсменки в напряженной борьбе обыграли сборную Германии со счетом 3:2.  Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, пишет УНН.

Во втором матче дебютного для Украины турнира подопечные Якуба Глушака в напряженном пятисетовом противостоянии победили сборную Германии

— говорится в сообщении.

Украина – Германия — 3:2 (25:21, 30:28, 14:25, 19:25, 15:13).

Самым результативным игроком матча, который состоялся в канадском Квебеке, стала Александра Миленко — 21 очко.

Следующий поединок против сборной Японии состоится 5 июня в 23:30 по киевскому времени.

Сборная Украины по мини-футболу стала серебряным призером Евро-202604.06.26, 22:52 • 13383 просмотра

Ольга Розгон

Спорт
Министерство молодежи и спорта Украины
Германия
Япония
Украина